NAC verrast supporters met speciale vlag: ‘Laten we Breda geel-zwart kleuren!’

BREDA - Een mooie actie van NAC Breda: Iedere supporter met een seizoenskaart krijgt een unieke NAC vlag thuisbezorgd. “Hang deze vlag op wedstrijddagen aan je woning en laat zien dat jij ook vanuit huis, onze jongens steunt. Laten we samen heel Breda en omstreken geel-zwart kleuren!”, is de oproep van de club.

Supporters, vrijwilligers, afgevaardigden van supportersgeledingen en medewerkers van de club gaan komende dagen alle adressen waar een seizoenskaart staat geregistreerd voorzien van een bijzondere NAC-vlag. In totaal rijden er 125 mensen alle ruim 8200 adressen af. Het pakketje wordt aangeboden door NAC, in samenwerking met: NAC Supportersvereniging, NAC Museum, de Clubraad, Breda Loco’s, Stichting Vak G, B-Side Rats, De Rat, Fr0nt76, Samen voor NAC, F7 Ultras en Euro Promo Textiel als dank voor de steun.

In dit pakket treffen de supporters de vlag aan. “Dit is niet zomaar een vlag. In 1912 zette NAC onder deze verenigingsvlag haar eerste stappen als voetbalclub”, legt NAC uit. “Hang deze vlag op wedstrijddagen aan je woning en laat zien dat jij ook vanuit huis, onze jongens steunt. Laten we samen heel Breda en omstreken geel-zwart kleuren!”, is de oproep van de club.

Supporters

Op 8 maart 2020 speelde NAC thuis tegen Roda JC. Dat was het laatste ‘normale’ avondje NAC voor lange tijd. NAC laat weten ‘reikhalzend’ uit te kijken naar het moment dat zo’n avondje NAC weer mogelijk is. “In woorden is lastig uit de drukken wat jullie voor ons betekenen. Geven jullie onze spelers een boost in het stadion? Jazeker! Maken jullie onze club uniek? Volmondig ja! Door weer en wind. In goede en slechte tijden. In ons eigen Rat Verlegh of waar dan ook in het land. Jullie zijn er altijd en overal! Jullie zijn NAC. Jullie maken NAC”, schrijven zij aan de supporters.