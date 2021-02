Breda Walls Gallery lanceert audiotour met verhalen achter schilderingen: ‘Ervaring nog intenser’

BREDA - Voortaan kun je niet alleen kijken naar de prachtige Blind Walls Gallery, maar ook luisteren naar de verhalen achter de muurschilderingen. Blind Walls Gallery krijgt namelijk als eerste kunstproject in Nederland een outdoor audiogids in vier talen. “De ervaring van een Blind Walls-wandeling wordt zo nog intenser”, aldus wethouder Marianne de Bie.

De audiotour is geen klassieke zoals in een regulier museum, maar een openlucht versie. Bezoekers kunnen tijdens hun wandeling de QR-code op het kastje die aan de muur hangt scannen. In ruil voor een kleine donatie krijgen bezoekers vervolgens toegang tot het verhaal achter de schildering. Met deze donaties helpen luisteraars Blind Walls Gallery om nieuw werk in de stad te realiseren en het museum op straat uit te breiden. “De Blind Walls zijn een prachtige manier om laagdrempelig kunst te bekijken, gewoon op straat. Zeker in deze coronatijd is het een mooie manier van ‘ruimte maken’”, stelt wethouder Marianne de Bie. “Met deze audiotour maken we onze stad nog aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. Je krijgt interessante achtergrondinfo en verhalen te horen tegen een kleine bijdrage, waardoor de ervaring van een Blind Walls-wandeling nog intenser wordt. Een mooi voorbeeld van hoe we Breda Smart City verbinden met cultuur.” Met de donaties helpen luisteraars Blind Walls Gallery om nieuw werk in de stad te realiseren en het museum op straat uit te breiden.

De eerste Blind Wall die is voorzien van zo’n audiogids is de grote, grijze rat op de Mols Parking, geschilderd door Rutger Termohlen, Collin van der Sluis en Super A. Wie daar de QR-code scant, hoort in het Nederlands, Engels, Duits of Frans hoe, onder toeziend oog van de heilige Sint Joost, hier in de middeleeuwen pestslachtoffers werden begraven. In totaal zijn er nu elf audiogidsen geplaatst, maar er komen er iedere week vijf bij. Eind maart zijn er dan 23 kunstwerken van hun audiogids voorzien.

Wethouder Marianne de Bie en Marco Sprenkels van Techtenna bij muurschildering op Mols Parking (Tekst gaat verder na foto).



Foto: Joost van Asch, Blind Walls Gallery

Blind Walls Gallery is blij om op deze manier hun services uit te kunnen breiden. “”Blind Walls liep tegen de grenzen van haar succes aan doordat alle rondleidingen altijd volledig bezet, in het Nederlands en enkel in het weekend waren. DeLocal Audio Guide voorziet direct in een behoefte van bezoekers en bewoners van Breda”, aldus directeur Dennis Elbers. Ook Techtenna is trots op hun bijdrage. “Wij geloven in het toepassen van innovatieve technologie voor het oplossen van dagelijkse problemen”, legt CEO Marco Sprenkels uit. “We zijn trots dat we met Local Audio Guide kunnen laten zien dat technologische digitale kansen ook voor de cultuursector volop aanwezig zijn.”