Nieuwe rector voor OLV: Tol Swinkels (45) neemt per 1 mei stokje over van Gijs van der Wijlen

BREDA - De 45-jarige Tol Swinkels staat vanaf 1 mei als rector aan het roer van middelbare school het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda. Swinkels is daar nu nog conrector, waar hij de afgelopen vier jaar verantwoordelijk was voor onder andere onderwijs en kwaliteit. Hij neemt het stokje over van huidig rector Gijs van der Wijlen.

Rector Gijs van der Wijlen gaf eerder dit schooljaar aan per ingang van 1 mei te willen gaan genieten van zijn prépensioen. In de 45-jarige Tol Swinkels werd zijn vervanger gevonden. Als conrector was hij de afgelopen vier jaar verantwoordelijk voor onder ander onderwijs en kwaliteit. Zo was hij betrokken bij diverse onderwijsvernieuwingen, zoals het International Business College (IBC). Daarbij gaan HAVO-leerlingen één dag in de week aan de slag met hun eigen bedrijf.

Swinkels brengt ook een bak ervaring met zich mee. Hij studeerde theologie aan de universiteit van Tilburg, deed promotieonderzoek en was docent aan dezelfde universiteit. Ook heeft hij gedoceerd aan de lerarenopleiding van Fontys Hogeschool. Echter maakte hij 12 jaar geleden definitief de overstap naar het voortgezet onderwijs als adjunct-directeur en conrector.

De nieuwe rector staat te popelen om aan de slag te gaan. “Ik ken het OLV als een prachtige school met een team van gedreven vakmensen. Bijzonder sterk vind ik dat het team het heeft aangedurfd om fundamenteel over de koers van het onderwijs na te denken”, legt Tol Swinkels uit. “En dit spannende proces is juist nu op een cruciaal punt aangekomen. Ik heb er daarom ontzettend veel zin in en ben er klaar voor om met elkaar en met elan dit proces voort te zetten.”

De vader van twee heeft een duidelijk doel voor ogen. “Een goede school staat volop in de samenleving waar zij onderdeel van uit maakt en biedt leerlingen de mogelijkheid en de kansen om betekenisvol en contextrijk te leren door te doen en te ervaren. Als rector van het OLV wil ik de school versterken en op koers houden in haar ontwikkeling van een goede naar de beste school van de stad Breda.”

Ook Berend Buddingh’, voorzitter van het College van Bestuur van SKVOB, staat achter de aanstelling van Swinkels. “Tol is de juiste man op de juiste plek op het juiste moment. Een sociaalvaardige en intelligente vent, met visie op onderwijs en het vermogen en de drive om een school verder te brengen. Ik denk dat leerlingen, ouders en personeel meer dan tevreden mogen zijn met deze nieuwe rector.”