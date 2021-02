Controle drugs in Mastbos blijkt mogelijke ontvoering, groot mes in voertuig

BREDA - BOA’s van Samen sterk in Brabant controleerden gisteren inzittenden van een auto in het Mastbos op drugsgebruik. Na de controle bleek echter dat één van de inzittenden mogelijk ontvoerd zou zijn en zijn familie werd afgeperst. De overige drie inzittenden zijn hierop aangehouden en naar het cellencomplex overgebracht.

BOA’s van Samen sterk in Brabant, dat werkt aan een schoon en veilig buitengebied, controleerden gisteren een auto in het Mastbos. Aanvankelijk was er het vermoeden dat de inzittenden onder invloed waren van verdovende middelen. Daarom waarschuwden zij de politie.

In samenwerking met Handhaving Breda zijn er controles op de inzittenden gedaan. En hieruit bleek dat één van de inzittenden mogelijk ontvoerd was en dat zijn familie afgeperst werd. Hierop zijn de overige drie inzittenden (20, 21 en 22 jaar) aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex. Tevens werd er een groot mes in het voertuig aangetroffen.

De politie onderzoekt onder andere waarom het slachtoffer was ontvoerd. Het slachtoffer heeft geen lichamelijke verwondingen opgelopen. Hij heeft aangifte van ontvoering gedaan. Het voertuig en het mes zijn in beslag genomen.