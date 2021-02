SP Breda: Afval wegbrengen in Breda? Uhhh… vergeet je tandenborstel niet!

BREDA - SP Breda deelde vandaag tandenborstels uit aan de mensen die naar het milieustation in Breda gingen. Dit deden zij omdat ze van mening zijn dat mensen hier veel te lang in de rij staan en soms uren moeten wachten. Daarnaast is de SP het niet eens met de 25 euro die inwoners moeten betalen voor het ophalen van grofvuil.

‘’Wie afval weg gaat brengen bij het milieustation in Breda kan maar beter zijn pyjama en tandenborstel meenemen’’, zegt Bas Maes van de SP. ‘’Urenlang in de rij staan is inmiddels zeker geen uitzondering.’’

“Omdat wethouder Daan Quaars (VVD) heeft besloten voortaan 25 euro te vragen voor het ophalen van grof vuil, is het nóg drukker bij het milieustation met mensen die hun afval zelf komen brengen”, zegt SP-burgerraadslid Michel Verschuren. “Maar daar is geen rekening mee gehouden. Daardoor staan mensen hier hun kostbare tijd te verdoen en neemt de kans op illegale afvaldumpingen in buurten of de natuur toe.”

Meldpunt

Verschuren roept Bredanaars ook op om hun ervaringen met het afvalbeleid in Breda te delen op het meldpunt dat zij vandaag lanceerden. SP Breda wil met de resultaten van het meldpunt het College van B&W ervan overtuigen dat de huidige situatie onhoudbaar is en er snel werk moet worden gemaakt van het openstellen van de tweede milieustraat en andere maatregelen om de wachttijden terug te dringen.

Verschuren: “Totdat de dienstverlening op orde is, moet het ophalen van grofvuil bovendien weer gratis worden. Aanstaande donderdag zullen we daarvoor een motie indienen in de Bredase gemeenteraad.”