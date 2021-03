Weerbericht Breda: ‘Zonnige start van maart’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 1 maart en de komende dagen.



Een hogedrukgebied zich uitstrekkende van de Britse eilanden via Nederland naar Polen zorgde afgelopen weekend voor fraai voorjaarsweer. Dat zal het de komende dagen ook verzorgen. Het is natuurlijk niet meer zo zacht als vorige week, maar het is aangenaam met overdag zon en weinig wind.



Verwachting voor maandag

In de vroege ochtend is er opnieuw kans op lokale mist die overgaat in laaghangende grijze wolken. Uiteindelijk is het vooral tijdens de middaguren zonnig. Na een frisse nacht met minima net boven het vriespunt, wordt het in de middag een graad of 12. De wind waait zwak tot matig, gemiddeld met 2 of 3 Beaufort uit het oosten.



Het weer voor de komende dagen



Dinsdag 2 maart

Op dinsdag zal de lucht droger zijn. Dat brengt een graadje vorst in de nacht van maandag op dinsdag. Overdag is het zonnig en waait er een zwak oostenwindje. Het wordt overdag wat zachter met 14 graden.



Woensdag 3 maart

De wind gaat zwak uit het zuiden waaien en overdag blijft het meest zonnig en droog. Het wordt nog een stapje zachter met 16 graden.



Zonsopgang en zonsondergang tijden voor maandag 1 maart 2021

Zon op: 07:25 uur

Zon onder: 18:21 uur

Daglengte: 10:56 uur





Zo was het weer zondag 28 februari 2021

Maximumtemperatuur: 10,9 graden

Minimumtemperatuur: 0,5 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld zondag 28 februari 2021 om 20:37 uur