Breda positief over proef met jeugdprofessionals bij huisartsen

BREDA - Kinderen en jongeren die hulp nodig hebben, worden gelukkiger als die hulp dicht bij huis is. Dat was het uitgangspunt waarmee gemeente Breda, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en huisartsen in 2019 zijn gestart met de pilot ‘Jeugdprofessional bij de huisarts’. De pilot is nu afgerond en geëvalueerd. De deelnemende partners zijn positief over de inzet van een jeugdprofessional in de huisartsenpraktijk en gaan deze werkwijze voortzetten en doorontwikkelen.

Uit de proef blijkt dat jeugdigen snel en deskundig worden geholpen of doorverwezen, dat er minder verwijzingen zijn naar specialistische hulp, dat de huisartsen zich ontzorgd voelen en dat ze vinden dat de zorg erop vooruit is gegaan. Verbeterpunten zijn bijvoorbeeld de registratie en afhandeling van hulpvragen en de afstemming met het onderwijs.

“Ik vind het mooi dat alle partners, vanuit zowel de medische als sociale discipline, met hart en ziel werken aan een gezamenlijk doel: onze kinderen en jongeren in Breda de ondersteuning en hulp bieden die ze nodig hebben”, stelt wethouder Marianne de Bie. “En dat zo ‘thuis’ mogelijk: in hun vertrouwde omgeving. De huisarts is voor veel gezinnen een laagdrempelige, vertrouwde plek. De jeugdprofessional bij de huisarts biedt een grote meerwaarde. Ze zorgen voor een goed beeld van de gezinssituatie en weten de weg voor de juiste hulp of ondersteuning, liefst in de buurt. Dit draagt zeer bij aan de beweging naar de voorkant: zoveel mogelijk normaliseren en inzetten van eigen kracht zodat kinderen in hun vertrouwde omgeving kunnen opgroeien”.

Pilot

De pilot liep van oktober 2019 tot en met december 2020. De partners die in de pilot zijn Het Huisartsenteam, Huisartsen Zorggroep Breda, CJG Breda en de gemeente Breda en is mede mogelijk gemaakt door CZ. De huisarts kan bij een hulpvraag van ouders of een jongere direct de jeugdprofessional inschakelen die in de praktijk aanwezig of beschikbaar is. Huisarts Akira van Eerd: “De jeugdprofessional heeft meer tijd en expertise om zich in een vraag te verdiepen en kent het veld goed. Vragen kunnen nu vaak opgelost worden zonder dat ik hoef te verwijzen naar jeugdzorg. Het is een enorme meerwaarde en kwaliteitsverbetering voor de zorg aan jongeren en ouders”. Aan de pilot hebben 14 huisartsenpraktijken en 4 jeugdprofessionals deelgenomen. In totaal zijn er in Breda 47 huisartsenpraktijken.

Vervolg

Alle partners willen de werkwijze graag voortzetten en nemen daarbij de ervaringen en aanbevelingen uit de pilot mee. Onderdeel daarvan is een betere registratie en monitoring zodat de gemeente in het vervolg nauwkeuriger weet of de instroom naar de niet-vrij-toegankelijke jeugdhulp vanuit verwijzingen van huisartsen daadwerkelijk minder is geworden. De beschikbare middelen voor jeugdhulp zijn immers beperkt en de gemeente wil er voor blijven zorgen dat iedere jeugdige die hulp nodig heeft, die ook krijgt.

Het streven is dat in 3 jaar tijd, tijdens de looptijd van het jeugdbeleidsplan “Samen voor de toekomst 2021- 2023, 80 procent van de huisartsenpraktijken is aangesloten. De betrokken partijen hebben heldere afspraken gemaakt over zowel inhoud als financiën voor het komende jaar die zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Eind 2021 volgt een terugblik op de voortzetting van de werkwijze.