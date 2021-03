Al ruim 800 handtekeningen voor behoud van kanovaren op de Mark

BREDA – Kanovaarders maken zich hard voor het behoud van kanovaren op de Mark. Een online petitie daarvoor heeft al ruim 800 handtekeningen opgehaald. Ze krijgen daarbij steun van Vereniging Markdal, stelt woordvoerder Chanan Hornstra. De vereniging is nauw betrokken bij het ontwikkeling van het uitvoeringsplan voor de herinrichting van het Markdal en zegt de petitie van de kanovaarders te steunen.

Het Markdal wordt heringericht en daar wordt momenteel een uitvoeringsplan voor opgesteld. Maar kanoliefhebbers zien de situatie met lede ogen aan. Zij zien aankomen dat kanoën onmogelijk wordt als de tien stroomdammen worden aangelegd die ervoor gaan zorgen dat het rivierwater via de nieuwe meanders gaat stromen. Daarom zijn ze een petitie gestart die inmiddels al ruim 800 keer ondertekend is. Zij doen een dringend beroep op onder andere de Vereniging Markdal en het Waterschap Brabantse Delta om het recreatief en extensief kanovaren voor natuurbeleving op de Mark te faciliteren, ‘zoals reeds lange tijd en probleemloos de praktijk is.’

De vereniging Markdal steunt de kanovaarders, laat woordvoerder Chanan Hornstra weten. Hornstra benadrukte namens de opstellers van de plannen dat de Vereniging Markdal altijd heeft geijverd voor behoud van het kanoën op de nieuwe Mark. Tegelijkertijd hebben de vereniging, maar ook het waterschap Brabantse Delta te maken met de grondeigenaren die kanoën in de meanders niet toe willen staan. Zij zijn van mening dat het kanovaren niet past in de nieuwe natuurwaarden die daar worden gerealiseerd. De Vereniging Markdal is het daar zeker mee een, maar kanoën in de oude bestaande rivierbedding moet wel mogelijk zijn. De vereniging gaat inbrengen om met technische aanpassingen die stroomdammen in de oude rivierbedding zo aan te passen dat kano’s erdoor kunnen en gebruik kunnen maken van de grote rivier en dus niet van de meanders.

De kanovereniging Breda heeft woensdagavond 24 februari ook ingesproken in de vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap Brabantse Delta. Het pleidooi om het kanoën te behouden kreeg steun van veel fracties met de opmerking dat dit wel in balans moet zijn met de nieuwe natuurwaarden in het gebied. Hans Peter Verroen lid van het dagelijks bestuur zei dat er creatief nagedacht gaat worden over mogelijke oplossingen. “Laten we in dit complexe proces kijken wat er wel kan.”