Ine houdt het buitengebied schoon: ‘Laatst zag ik nog een hele kast in het water liggen’

BREDA / ETTEN-LEUR - Steeds meer inwoners gaan gewapend met handschoenen, prikstok en vuilniszak de gemeente in. Zo kamt Ine Hoevenaars wekelijks het buitengebied tussen Etten-Leur en Prinsenbeek uit op zoek naar zwerfafval. “Ik kom vooral blikjes tegen, maar ook plastic flesjes en sigarettendoosjes. Allemaal vuilnis dat je gratis kunt aanbieden in je afval.”

Het aantal opruimers van zwerfafval is aan het groeien in Breda. Zo zijn de initiatieven Opgeruimd Breda en de Prullenprikkers erg in trek. Maar er zijn ook mensen die op eigen houtje op pad gaan. Eén van hun is Ine Hoevenaars.

Win-win

De Fitbit van Ine registreert het aantal stappen dat Ine zet. “Ik streef naar 9.000 stappen. Dan combineer ik het wandelen met het opruimen van afval. Dat is een win-win-situatie.”

Het gebeurt regelmatig dat ze halverwege haar wandeltocht stopt met het prikken van vuilnis, omdat de zak vol zit. “Ik moet hem nog wel naar huis kunnen dragen”, lacht ze. Ook komt ze geregeld opvallende dumpingen tegen in het buitengebied. “Een bed in de berm, vuilniszakken en boodschappentassen vol afval. Op zo’n moment maak ik een foto en geef ik dat door in de BuitenBeterApp. De gemeente ruimt het dan snel op.”

Ine vindt het erg dat zoveel afval klakkeloos wordt achtergelaten: “Pas geleden lag er een kast in het water. Wat doet zoiets met de waterkwaliteit?” Een andere ergernis is de hondenpoep die overal ligt. “En wat me daarbij het meeste opvalt is dat de zakjes met inhoud gedumpt worden op met name braakliggende stukken grond en bermen natuurlijk. Mensen nemen dus wel de moeite een poepzakje mee, maar gooien het vervolgens in de natuur. Ik neem ze nooit mee.” Ine benadrukt dat veel afval nooit of erg langzaam vergaat: “Zelfs bij een banaan duurt het een jaar voordat die weg is!”