NAC maakt thuis geen fouten tegen FC Oss en wint met 3-0

BREDA - NAC Breda heeft vanavond geen averij opgelopen tegen FC Oss. Al in de eerste helft liep NAC uit naar 2-0, wat uiteindelijk ook de eindstand leek te worden. Maar in blessuretijd schoot NAC toch de 3-0 nog binnen.

NAC wist thuis in Breda al snel het net te vinden. Het was Dion Malone die al in de 5e minuut de 1-0 binnenschoot. Na de openingstreffer krijgt NAC meerdere kansen, maar het lukt de ploeg niet om ze te benutten. NAC lijkt dan met 1-0 de rust in te gaan, maar het is Lex Immer die in de 46e minuut raakt kopt vanuit een corner.

Ondanks verschillende mooie kansen in de tweede helft, lijkt NAC genoegen te moeten nemen met een 2-0 overwinning. Maar in blessuretijd is het dan uiteindelijk toch nog raak. Venema schiet de 3-0 in de 93e minuut binnen.