Actiedag van de horeca: Vandaag gaan de terrassen naar buiten in Breda

BREDA - Vandaag zal Breda zich weer vullen met terrassen. Veel ondernemers zetten uit protest hun stoelen en tafels weer buiten. Zij willen daarmee het signaal afgeven dat ze ervan overtuigd zijn dat ze veilig en verantwoord open kunnen.

Sinds het lenteweer Nederland heeft bereikt, is voor de horeca de maat vol. Mensen gaan massaal naar buiten wat zorgt voor drukte in veel parken. Maar toch moeten horecaondernemers hun terrassen, die op anderhalve meter afstand staan, gesloten houden. ‘Parken vol = Terras open’ is de slogan van de ondernemers.

Actie

Vandaag zetten verschillende horecaondernemers in Breda alvast een eerste stap naar heropening: Zij zetten de terrassen buiten. Dat doen zij één dag voordat de winkels weer klanten mogen ontvangen op afspraak. “Dat is een eerste stap naar heropening”, legt Johan de Vos als woordvoerder van de ondernemers uit. “Door de terrassen op 2 maart buiten te zetten neemt ook de horeca een eerste stap naar heropening. Bij ons kwamen mensen al op afspraak, zijn er al looproutes en is er – net als bij de winkels en kappers – triage vooraf. Er is dus geen enkele gegronde reden dat de winkels wel weer ruimte krijgen en de horeca niet. Wat ons betreft geldt ‘’Winkels open = Horeca open’’ en hiermee nemen we zelf de eerste stap.”

Dat de terrassen open gaan, betekent niet dat ook de horecazaken zelf massaal open gaan. Wel zal je op verschillende plekken je eigen meegenomen drankje vanmiddag op het terras kunnen nuttigen.