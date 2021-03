Als Boerke Verschuren vandaag een boete krijgt dan is dankzij crowdfunding het geld al binnen

BREDA - Johan de Vos van Boerke Verschuren is duidelijk: Hij gaat vandaag zijn terras openen. De kans is groot dat hij daar een boete voor zal krijgen, maar over het ophoesten van de ruim 4000 euro hoeft de uitbater zich geen zorgen te maken. Via crowdfunding is het geld nu al opgehaald.

Voor Johan de Vos is de maat vol. Hij vindt het niet langer uit te leggen dat horecaondernemers hun terrassen gesloten moeten houden. Daarom kondigde hij vorige week donderdag aan tafel bij Op1 aan zijn terras op dinsdag 2 maart te openen. ”Het is mijn eigen keuze om het te doen, maar ik kies ervoor om er vol voor te gaan! Nederland kan verantwoord en veilig op het terras zitten!”, aldus De Vos.

De ondernemer kan erop rekenen dat hij voor zijn actie een boete zal ontvangen. Daarom besloot De Vos gisterenavond om een crowdfundingactie op te zetten om het geld alvast in te zamelen. En die actie is een doorslaand succes. Binnen een halve dag was dankzij ruim 200 donaties het streefbedrag van 4300 euro al binnen.

Bij de donaties plaatsen veel mensen berichten om De Vos te steunen. “Beschaafde Burgerlijke ongehoorzaamheid om een punt te maken. Dat steun ik!”, schrijft iemand. “Top actie! Hou vol en hopelijk doet iedereen snel mee!”, schrijft een ander.