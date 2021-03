Heropening terrassen Ginnekenmarkt van korte duur: Handhaving grijpt in

BREDA - De Ginnekenmarkt stroomde vandaag eindelijk weer vol met gasten. Om 12.05 uur, toen de horecaondernemers het startsein gaven voor het rondgaan met drankjes, waren alle tafeltjes bezet. Tientallen gasten genoten van een drankje in de zon. “Het ziet er fantastisch uit”, liet horecaondernemer De Vos weten. “Dit is zoals het hoort.” Maar de pret was van korte duur. Handhaving greep in, en het terras moest worden opgeruimd.

Al langere tijd was Johan de Vos duidelijk; 2 maart gaat het terras hoe dan ook open. En die belofte heeft de ondernemer vandaag dan ook waargemaakt. Om iets voor 12.00 uur opende De Vos zijn terras aan het Ginnekenmarkt. Binnen no-time waren alle stoelen bezet. Onder andere cabaretier Guido Weijers nam plaats aan één van de tafeltjes.

De tafeltjes stonden allemaal netjes op 1.5 meter afstand. “Op deze manier kan het terras gewoon veilig open”, aldus De Vos. De horecaondernemer vindt het geweldig dat zoveel mensen meteen al op het terras zaten. “Het ziet er fantastisch uit, dit is hoe het hoort”, vertelde hij. “Ik geniet hier enorm van.”

Twee bezoekers waren Mathijs en Lara. Zij genoten beiden van een wijntje. Maar als ze hadden geweten dat er zó veel aandacht voor de heropening van het terras zou zijn, dan waren ze niet gegaan geeft Mathijs eerlijk toe. “Echt relaxed een drankje doen is het op deze manier niet.” Ook Mike en Marieke hebben plaats genomen aan één van de tafeltjes en dronken een biertje en een wijntje. “Eigenlijk was het helemaal niet ons plan om hier stipt om 12.00 uur te zitten hoor”, vertellen zij. “Maar we hebben net 1,5 uur gewandeld en zagen onderweg naar huis nog een leeg tafeltje. Dus toen hebben we besloten even te gaan zitten.”

Johan de Vos gaf eerlijk aan dat hij niet wist hoe lang de terrasgangers onbezorgd konden blijven genieten. “Ik verwacht wel dat er ingegrepen gaat worden”, vertelde hij iets over 12.00 uur. En daar kreeg hij gelijk in. Rond 12.30 uur greep handhaving in en moesten de terrassen gesloten worden. Tafel werden omgedraaid en stoelen werden opgestapeld. Gasten konden hun drankje staand nog even opdrinken



Tekst gaat verder onder de foto



Hanneke Marcelis

Crowdfunding

Als Johan de Vos voor zijn actie een boete krijgt, dan hoeft hij die niet uit eigen zak te betalen. Hij besloot gisterenavond om een crowdfundingactie op te zetten om het geld alvast in te zamelen. En die actie is een doorslaand succes. Binnen een halve dag was dankzij ruim 200 donaties het streefbedrag van 4300 euro al binnen.

Bij de donaties plaatsen veel mensen berichten om De Vos te steunen. “Beschaafde Burgerlijke ongehoorzaamheid om een punt te maken. Dat steun ik!”, schrijft iemand. “Top actie! Hou vol en hopelijk doet iedereen snel mee!”, schrijft een ander.