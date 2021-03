Petje af Breda wordt Petje af West-Brabant

BREDA - Stichting Petje af Breda wordt Stichting Petje af West-Brabant. 28 zondagen per jaar ontvangt de stichting nieuwsgierige kinderen (10 t/m 14 jaar) en inspirerende gastdocenten (18 tot 80+). “Onze toekomstdroom is een samenleving waarin alle kinderen gelijke kansen krijgen hun talenten te ontdekken én in te zetten voor de toekomst.”

Stichting Petje af ontvangt 28 zondagen per jaar nieuwsgierige kinderen (10 t/m 14 jaar) en inspirerende gastdocenten (18 tot 80+). In blokken van vier weken maken de kinderen kennis met zeven verschillende beroepen. Petje af opereert bijvoorbeeld in het ziekenhuis, neemt plaats in het verdachtenbankje, bezoekt het museum en bekijkt theatervoorstellingen. In het weekend staan praktijkervaring rondom de beroepen en de ontmoeting tussen/met onze gastdocenten centraal. Haar ambitie is om in 2025 aan ongeveer 450 kinderen een plaats aan te bieden waar zij in georganiseerde programma’s in aanraking komen met inspirerende rolmodellen en diverse werkvelden.

Talentontwikkeling

De Petje af methode stimuleert volgens de stichting de ontluikende talentontwikkeling van kinderen. “De kinderen komen in aanraking met nieuwe ervaringen, verfrissende ideeën en inspirerende rolmodellen. Wij willen kinderen in achterstandsposities gelijke kansen bieden hun talenten te leren ontdekken en te groeien naar een kansrijke toekomst”, vertelt een woordvoerder. ”Zo kunnen deze kinderen prikkelende en leerzame praktijkervaringen opdoen. Ook het gezin neemt in het programma een belangrijke plaats in. De werkstukken die de kinderen maken, presenteren zij hun ouders, broertjes en zusjes.”

Vrijwilligers

Petje af West-Brabant zit in de categorie goede doelen stichtingen en werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers en een beperkt aantal professionele, betaalde krachten. De stichting is volgens een woordvoerder in financiële zin met name afhankelijk van goedwillende gemeenten, bedrijven en landelijke en regionale fondsen en particuliere bijdragen. “Omdat Petje af een extra steun is voor kinderen is er bij minister Slob om structurele bijdragen gevraagd. Maar we wachten niet af. In tegendeel. Om onze ambitie te kunnen waar maken hebben wij onze organisatie geherstructureerd. Het klassieke bestuursmodel is met ingang van begin maart een eigentijds model geworden waarin een collegiaal bestuur direct verantwoording aflegt en goedkeuring vraagt aan een Raad van Toezicht.” Het voordeel daarvan is dat met dit model de organisatie sneller, efficiënter en effectiever kan opereren en beter voldoen aan de eisen die er gesteld worden aan het zogenaamde good governance”. vertelt Marieke Feenstra. Samen met Theo van Campen heeft zij de afgelopen maanden de transformatie vorm gegeven.

Marieke en Theo hebben bovendien een Raad van Toezicht kunnen formeren die volgende week wordt geïnstalleerd die er mag zijn. “De Raad zal bestaan uit Nicole van Son, een bekende bestuurder in de onderwijswereld, Arthur Leis een ervaren vermogensbeheerder en niemand minder dan Diederik Gommers, die als bekende Nederlander verder geen introductie behoeft. Theo en ik zijn ontzettend blij met deze toezichthouders omdat zij persoon voor persoon kwaliteit uitstralen maar bovendien zeer begaan zijn met de kinderen waar we het voor doen.”