Halfnaakte paspoppen als statement voor de gevel bij Oase Breda

BREDA - Het is een opvallend gezicht aan de Nieuwe Ginnekenstraat: Restaurant Oase heeft de stoep gevuld met halfnaakte paspoppen. Met de actie maakt eigenaresse Rupika Kop een statement. “Wij zijn inmiddels helemaal uitgekleed”, legt ze uit. “Als starter hebben we nog nooit steun van de overheid gekregen. Dat houden we niet meer vol. Wij willen open op een verantwoorde manier.”

Verschillende horecaeigenaren hebben vandaag hun terras uitgestald en serveerden zelfs voor korte tijd ook drankjes. Maar dat durft Rupika Kop van Oase Breda niet. Hoewel ze graag een statement wilde maken voor het heropenen van de horeca, wilde ze het risico op een boete niet lopen. “De reden dat we niet uit protest open zijn gegaan is heel simpel. We hebben het geld om de boete van ruim 4000 euro te betalen simpelweg niet.” Toch wilde Rupika vandaag wél een statement maken. Daarom is de stoep voor haar horecazaak nu gevuld met stoelen met halfnaakte paspoppen.

De paspoppen trekken flink de aandacht van voorbijgangers. En dat is ook waar Rupika op hoopte. “Met de halfnaakte paspoppen maken we een statement, namelijk dat wij als ondernemers inmiddels bijna volledig zijn uitgekleed. Het is voor ons echt vijf over twaalf. We houden dit niet meer vol.”

Starter

Oase Breda opende op 13 december 2019. Dat betekent dat het restaurant slechts acht week geopend was, toen het voor 12 weken gedwongen moest sluiten. Ze waren toen afhankelijk van bezorgen. “Dat was een heel moeilijke periode voor ons, omdat we ook nog weinig naamsbekendheid hadden. We hadden nog helemaal niet goed kunnen laten zien aan Breda wie we zijn. Motiveer mensen dan maar eens om bij jou eten te bestellen.” In de zomer mocht het restaurant gelukkig weer open, maar sinds oktober zijn de deuren potdicht. “We vallen als starters echt tussen wal en schip. We hebben nog geen euro overheidssteun gekregen. Dat is niet vol te houden.”

Rupika hoopt met de actie aandacht te krijgen voor hun schrijnende situatie. “We willen gewoon graag van ons laten horen. Voor ons gevoel worden we totaal niet gehoord, we staan echt in de kou. We hopen enorm dat we snel weer open mogen. Dat moet natuurlijk wel verantwoord, dus we zijn echt voorstanders van de 1,5 meter afstand en het checkgesprek vooraf. Zelf sluiten om 22.00 uur en eerder stoppen met alcohol schenken vinden we prima. Als we maar weer open mogen.”