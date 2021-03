Grote kantoorgebruikers zetten zoekvraag in de ijskast in Breda

BREDA - Steeds meer bedrijven stellen de verhuizing naar een grotere kantoorruimte uit door de coronacrisis. Dat blijkt uit een rapport van Van der Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars. Daardoor stagneert de kantorenmarkt in Breda.

In 2020 heeft het opnamevolume op de Bredase kantorenmarkt het laagste punt sinds 2015 bereikt. In totaal is 26.700 vierkante meter kantooroppervlakte in gebruik genomen, dit is ruim 4000 vierkante meter minder dan het jaar daarvoor. Vooral onder grote gebruikers nam de dynamiek af. Het aantal verhuurde kantoren van meer dan 500 vierkante meter is in 2020 gehalveerd ten opzichte van 2019.



Huurprijzen



Op de kantorenmarkt van Breda bestaat een tweedeling in de prijsniveaus. Door de grote vraag naar kleinschalige, hoogwaardige kantoorruimte wordt in dit segment een hoog prijsniveau gerealiseerd. Op de minder populaire vestigingslocaties blijven de huurprijzen duidelijk achter.