Van poststemmen tot Drive Thru: ‘De drempel om te stemmen moet zo laag mogelijk zijn’

BREDA - Wie dit jaar gaat stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen heeft meer mogelijkheden om dat te doen dan vier jaar geleden. En dat is een goede zaak, vindt D66’er Bart Lauwen. Hij pleitte er in aanloop naar de verkiezingen voor om de drempel om te gaan stemmen zo laag mogelijk te maken. “Door corona zullen er mensen zijn die twijfelen of ze het risico wel willen nemen om te gaan stemmen. Het is enorm belangrijk dat we die mensen een veilige manier bieden en stemmen zo laagdrempelig mogelijk houden.”

Normaal gesproken is het niet vreemd als je bij het stembureau even in de rij moet staan. En ook krappe gangen of kleine ruimtes leverden nooit problemen op. Dat is dit jaar wel anders. Terwijl 17 miljoen Nederlanders naar de stembus gaan, moet ervoor gezorgd worden dat de coronamaatregelen constant worden nageleefd. Daardoor zien de verkiezingen er dit jaar anders dan anders uit in Breda.

Zo duren de verkiezingen niet één maar drie dagen. Kwetsbare mensen en ouderen hebben de mogelijkheid om bij enkele stembureau al op 15 en 16 maart naar het stemhokje te gaan. Daarvoor openen 20 stembureaus alvast hun deuren. Zo kunnen mensen die daar behoefte aan hebben drukte vermijden.

Ook mogen Bredanaars ouder dan 70 jaar hun stem via de post uitbrengen. Op die manier hoeven kwetsbare ouderen niet naar het stembureau toe.

Drive Thru

Daarnaast is er een andere bijzondere nieuwe optie: Drive Thru stemmen. D66’er Bart Lauwen maakte zich hard voor de realisatie van zulke stembureaus in Breda. “Ik vind het heel belangrijk dat de drempel om te gaan stemmen zo laag mogelijk is”, legt hij uit. “Want het is gewoon de realiteit dat er mensen zijn die door het coronavirus niet graag naar een stembureau gaan. Ouderen kunnen dan per post stemmen, maar ik vind dat kwetsbare mensen jonger dan 70 moeten ook de kans krijgen om op een alternatieve manier te stemmen. Drive Thru stembureaus zijn ideaal”.

In Breda vind je de drive Thru stembureaus 17 maart bij Breepark en bij het Rat Verlegh Stadion. Je kan er in je auto heen komen, en hoeft alleen de auto uit wanneer je het stemhokje in kan. Wanneer je je biljet hebt ingevuld, mag je weer in de auto stappen. En je kan dan vanuit je raam je stembiljet in de daarvoor bestemde bus gooien. “Ik vind het heel goed dat Breda deze manier van stemmen mogelijk maakt. Zo stimuleer je zoveel mogelijk Bredanaars om naar de stembus te gaan.”