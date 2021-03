GGD optimaliseert vaccineren bij Breepark: Van 20 naar 60 prikken per uur per prikker

BREDA - De GGD bereidt zich voor op een flinke opschaling van het aantal vaccinaties. Om flink vaart te maken met het vaccineren tegen het coronavirus optimaliseert èn versnelt de GGD het vaccinatieproces aanzienlijk. De GGD gaat dan van 20 naar 60 prikken per ‘prikker’. “Op de nieuwe vaccinatielocatie Breepark in Breda starten we 8 maart met het werken volgens deze nieuwe inrichting. Mede hierdoor wordt het haalbaar voor de GGD’en om per april 1,5 miljoen mensen per week te vaccineren, op voorwaarde dat er voldoende vaccins beschikbaar zijn en we werken op grootschalige vaccinatielocaties”, laat GGD West-Brabant weten

Samen met experts uit het logistieke vakgebied, onder leiding van een hoogleraar Operations and Logistics Management, heeft de GGD het huidige vaccinatieproces tot in de kleinste details doorgelicht. “Uitkomst hiervan is dat we 3x zoveel prikken per uur kunnen zetten dan we nu doen: van 20 naar 60 prikken per uur per prikker. Dit is mogelijk door het vaccinatieproces te optimaliseren en anders in te richten.” Vanaf 8 maart gaat die nieuwe werkwijze ingezet worden bij Breepark.

Scheiding administratie van prikken

Belangrijke verbeteringen binnen het proces zijn het scheiden van de administratie van het daadwerkelijk prikken en het flink opschalen van de administratiecapaciteit. Projectleider Arthur Rijkers: “Nu zitten de prikker en administrator aan elkaar gekoppeld. Pas zodra alle administratieve handelingen klaar zijn, kan de prikker de vaccinatie toedienen. In de nieuwe situatie gebeurt dit los van elkaar en kunnen de prikkers constant blijven prikken. Door ook nog eens de administratiecapaciteit aan de voorkant van het proces te verhogen, worden de prikkers veel efficiënter ingezet en kan hierdoor de priksnelheid fors worden verhoogd.” Door de verhouding vier administratieve krachten ten opzichte van één prikker in te zetten kan de GGD de tijd nemen om zorgvuldig de administratieve handeling te doen en de prikker kan zijn tijd maximaal benutten en hoeft tussendoor niet te wachten op de volgende persoon.

Samenwerking met logistieke experts

Logistieke experts werkzaam bij onder andere ASML, Heineken en docenten en studenten van Tilburg University en TU Eindhoven hebben - vrijwillig en op persoonlijke titel – de kar getrokken bij het optimaliseren van het vaccinatieproces. Initiatiefnemer Paul Enders (Director Customer Supply Chain management bij ASML): “Veel verbeteringen liggen als het ware voor het oprapen. We merkten dat bij de GGD al veel kennis op de werkvloer aanwezig is, ook over procesverbetering. Het verschil dat wij als logistieke experts konden maken, is het inzichtelijk maken wat het daadwerkelijk oplevert: want 1 seconde besparen in het proces, 17 miljoen keer en dat 200 dagen lang geeft heel veel versnelling. We zijn er erg trots op dat we hebben mogen helpen dit te ontsluiten.”