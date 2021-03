Bijzondere terugblik: Exact één jaar na de eerste coronabesmetting in Breda

BREDA - Vandaag is het precies één jaar geleden dat het Amphia Ziekenhuis Breda de eerste coronabesmetting in onze gemeente vaststelde. Die eerste patiënt was een vrouw die uit de regio kwam, en was opgenomen in Amphia. Het was de start van een zeer bewogen jaar voor het Bredase ziekenhuis. In een video die het ziekenhuis heeft gemaakt blikken vier zorgmedewerkers erop terug.

Op 3 maart 2020 bracht Amphia ziekenhuis Breda naar buiten dat er voor de eerste keer een patiënt die was besmet met het coronavirus was opgenomen in het Bredase ziekenhuis. Die patiënt was een vrouw die uit de regio komt. Zij was thuis al in quarantaine omdat ze in contact was geweest met iemand die besmet was met het virus. Op het moment dat de eerste coronabesmetting in Breda een feit was, waren er slechts 24 besmettingen in heel Nederland.

In de video die Amphia Ziekenhuis heeft gemaakt blikken vier zorgmedewerkers terug op het heftige jaar dat ze achter de rug hebben. Het gaat om Miriam Teterissa, medewerker housekeeping, Selina Clarijs, verpleegkundige cohort, Jenny Bax, kwaliteit en veiligheid en Anouk van Norden, Neuroloog. Ieder hebben zij het drukke en bizarre jaar op een andere manier beleeft. Zo raakte het coronavirus Miriam persoonlijk, toen zowel haar vader als haar man ziek werden. Selina maakte op de Cohortafdeling mee hoe steeds meer coronapatiënten werden opgenomen. En Jenny werkte vanuit huis, terwijl ze wist hoe druk haar collega’s in het ziekenhuis het hadden.

Ondanks de heftige gebeurtenissen geven de medewerkers aan ook veel geleerd te hebben van afgelopen jaar. “Het heeft me een heel andere kijk gegeven op de zorg en patiënten, en hoe kwetsbaar mensen van alle leeftijden zijn”, vertelt Selina. Anouk vertelt: “Ik heb geleerd dat als we het met zijn allen doen, dat we een heel sterk ziekenhuis zijn. Ik vind het heel indrukwekkend hoe we ons hebben aangepast.” En voor Miriam waren de lessen van afgelopen jaar vooral persoonlijk. “Ik heb geleerd meer van het leven te genieten”, vertelt zij.