Blijdschap bij contactberoepen en winkels: Zij openden vandaag eindelijk weer de deuren

BREDA - Bij Bredase kappers, masseurs en tatoeëerders overheerst vandaag opluchting. Eindelijk mochten zij de deuren weer openen voor hun klanten. En ook winkeliers zijn blij. Hoewel het winkelen op afspraak aan strenge regels is gebonden, zijn de ondernemers blij dat er in ieder geval weer iets meer mogelijk is.

Bredase kappers, masseurs, rij-instructeurs en andere contactberoepen hoeven vanaf vandaag niet meer stil te zitten. Hun agenda’s puilen uit nu zij na ruim twee maanden eindelijk de deuren weer mogen openen. Wie nog geen afspraak heeft gemaakt maar wel hoopt deze week nog aan de beurt te komen, komt waarschijnlijk van een koude kermis thuis. Wie bijvoorbeeld in de agenda kijkt van Dani Kappers dat gevestigd is aan de Nieuwstraat in Breda, ziet dat er komende weken alleen op 11 maart nog een gaatje is. Daarna is de eerstvolgende mogelijkheid meteen weer een volle week later. Bij Rino Kappers in de Burcht is het zelfs nog extremer: Daar is de eerstvolgende mogelijkheid überhaupt pas over drie weken.

Winkels

Ook voor winkels gelden er vanaf vandaag versoepelingen. Zij mogen de deuren openen voor maximaal twee klanten per verdieping. Daaraan zijn strenge eisen verbonden. Zo moeten klanten zich minimaal vier uur van te voren aanmelden en mag een bezoek niet korter zijn dan tien minuten. De versoepeling biedt voor grote winkels weinig lucht. Zo gaf Ikea Breda al snel aan geen gebruik te maken van de mogelijkheid. Maar vooral kleinere zaken zoals kledingwinkels kunnen er profijt van hebben dat hun klanten eindelijk weer de winkel mogen bezoeken. Zo opende schoenenzaak van Arendonk vandaag de deuren, en maakten er meteen Bredanaars gebruik van de mogelijkheid om weer fysiek naar de winkel te kunnen.

Ook kringloopwinkels mogen vanaf vandaag weer open. Daar zijn ze bij Terre des Hommes in Brabantpark erg blij mee. Want de opbrengst van de winkelverkopen worden projecten van Terre des Hommes gesteund. Deze zijn allemaal gericht op het bestrijden van kinderuitbuiting. De kringloopwinkel opent de deuren in tijdslots van 30 minuten.