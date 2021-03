Verwarde Bredanaar (19) bedreigt vrouw met mes omdat zij hem ‘betoverd’ zou hebben

BREDA - De politie heeft dinsdag 2 maart rond 08.10 uur in de wijk Doornbos-Linie een 19-jarige Bredanaar aangehouden. Hij wordt ervan verdacht een 37-jarige vrouw te hebben bedreigd met een mes. In het cellencomplex spuugde hij bovendien een cipier in zijn gezicht.

Het slachtoffer, een 37-jarige vrouw, woont op een kamer in hetzelfde pand als de verdachte. Ze vertelde dat de verdachte voor haar deur stond met een mes. Hij maakte een verwarde indruk en was boos op haar omdat zij hem betoverd zou hebben. Hij had een mes in zijn handen waarmee hij stekende bewegingen in haar richting maakte. Ze probeerde de deur dicht te duwen en schreeuwde om hulp. Hierop kwam een andere bewoner tussen beiden waarna de verdachte naar buiten rende. Daar is de verdachte door de politie aangehouden.

In het cellencomplex vond de verdachte het nodig om een arrestantenverzorger in het gezicht te spugen. Ook hiervan wordt proces-verbaal opgemaakt. De cipier heeft aangifte gedaan. Ook wordt er contact opgenomen met de crisisdienst.