Man met ernstige verwondingen naar ziekenhuis gebracht na val met scooter op Leursebaan

BREDA / ETTEN-LEUR - Een man op een scooter is vanmiddag hard ten val gekomen op de Leursebaan. Hij is met hevige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde vanmiddag iets voor 13.00 uur. En man op een scooter belandde in de berm en kwam daarbij hard ten val.

Omstanders en bestuurders die het zagen gebeuren schoten direct ten hulp. De hulpdiensten werden gewaarschuwd en kwamen met spoed ter plaatse. De man had ernstige verwondingen en is overgebracht naar het ziekenhuis.

De beschadigde scooter is tijdelijk gestald bij een bewoner aan de overkant van de straat. Hoe het kon gebeuren dat de man in de berm belandde en viel, is niet bekend.