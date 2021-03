Johan de Vos wil gedoneerd geld gebruiken om boetes van ‘oudjes bij de Hoge Brug’ te betalen

BREDA - Toen Johan de Vos afgelopen dinsdag zijn terras opende, hoefde hij niet bang te zijn voor een dure boete. Via crowdfunding was dat bedrag, ruim 4000 euro, namelijk al ingezameld nog voordat het terras opende. Maar een boete kreeg De Vos niet. En daarom wil hij het geld op een andere manier uitgeven. “Ik wil graag in contact komen met het groepje ouderen dat een boete kreeg toen ze op de bankjes bij de Hoge Brug zaten. Ik wil hun boetes betalen.”

Afgelopen dinsdag gooide Johan de Vos van Boerke Verschuren zoals aangekondigd zijn terras eindelijk weer open. Met de actie vroeg hij aandacht voor de schrijnende situatie van horecaondernemers die hun terrassen niet mogen openen, terwijl de parken wél vol zitten.

De kans dat De Vos een forse boete zou krijgen voor zijn actie was groot. Een horecazaak die de regels niet naleeft kan namelijk rekenen op een bekeuring van meer dan 4000 euro. Daarom startte de Vos maandagavond een crowdfunding om dat geld alvast in te zamelen. En met groot succes. Nog voordat het terras om 12.05 uur open ging, had de ondernemer al meer dan 4000 euro opgehaald. En inmiddels staat de teller zelfs op zo’n 10.000 euro. Maar een boete kreeg De Vos niet voor het openen van zijn terras. Omdat het gezien werd als een demonstratie en De Vos zijn terras na een waarschuwing weer sloot, vond Handhaving een boete niet nodig.

Het gedoneerde geld in eigen zak houden was voor De Vos geen optie. Hij heeft er een andere bestemming voor gevonden. Hij wil het namelijk doneren aan de ‘oudjes’ die ieder een boete van 95 euro kregen voor samenscholen bij de Hoge Brug. Het groepje mannen is regelmatig op de bankjes te vinden, maar negen van hen kregen daar begin februari een boete voor vanwege samenscholing. Dat zorgde voor veel verontwaardiging bij de mannen, zoals zij destijds vertelden aan Omroep Brabant.

Johan de Vos wil met het gedoneerde geld graag de boetes van de negen mannen betalen. Hij weet alleen niet wie het precies zijn. Ben of ken jij één van de negen mannen die een boete kreeg bij de bankjes bij de Hoge Brug? Stuur dan een mailtje naar info@bredavandaag.nl o.v.v Boete Hoge Brug.