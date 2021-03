Politie doet dringende oproep: ‘Wie weet waar weggelopen Mats (10) is?’

TETERINGEN - De politie doet donderdagochtend een dringende oproep. Zij vragen iedereen om uit te kijken naar de weggelopen Mats. Hij is voor het laatst gezien in de Kriekenstraat in Teteringen.

De politie heeft vanochtend een opsporingsbericht verspreid. Agenten zijn op zoek naar de 10-jarige Mats die vanaf de Kriekenstraat in Teteringen is weggelopen. De jongen is 1 meter 52 centimeter lang, heeft een slank postuur en heeft blond haar. Hij draagt een zwarte trainingsbroek met daarop een rode hoody en een legergroene winterjas met capuchon. Mats heeft bruine schoenen aan.

De politie laat weten dat Mats moeilijk contact maakt. Ze roepen iedereen dan ook op om 112 te bellen als ze de jongen zien.