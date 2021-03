‘Breda City Challenge’ moet jongeren perspectief bieden in coronatijd

BREDA - GGD West-Brabant en gemeente Breda hebben jongeren en organisaties uit de creatieve sector en de horeca de mogelijkheid gegeven om mee te denken over hoe er meer perspectief geboden kan worden voor jongeren. In de ‘Breda City Challenge’ zochten zij op een innovatieve manier naar mogelijkheden om perspectief te bieden. Daaruit zijn vier experimenten naar voren gekomen waarmee getest gaat worden.

Binnenkort starten er verschillende experimenten. “De impact van de coronacrisis op het welzijn en de ontwikkeling van jongeren is helaas harde werkelijkheid,” zegt burgemeester Paul Depla. “Er zijn deze week gelukkig weer enkele lichtpuntjes ontstaan. Maar we zijn er nog niet dus blijft het belangrijk om met elkaar te blijven zoeken naar mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en iets te ondernemen. Er kan meer dan we in eerste instantie denken, de uitdaging is de randen op te zoeken. Mooie ideeën om Breda weer een beetje meer levendig en gezond te maken, daar heeft iedereen profijt van.”

Voor en door jongeren



Enkele creatieve sessies leverden vier potentiële experimenten op. Ze zijn gericht op jongeren tussen de 18 en 25 jaar die wonen, werken of studeren in Breda:

- Good Vibes/Good Moods: het ontwerpen van een online platform waar activiteiten voor jongeren worden verzameld, waar aandacht is voor meet&match om nieuwe mensen te ontmoeten vanuit gedeelte interesses, maar waar ook aandacht is voor (hulp bij) positieve gezondheid

- ‘Breda geeft een rondje’: in samenwerking met onder andere de Bredase horeca worden diverse routes in de stad uitgestippeld voor een gezellige of interessante wandeltocht of sportrondje

- Try-out festival: een festival van kleinschalige evenementjes op diverse plaatsen in de stad voor en door jongeren met een cultureel programma

Het vierde concept ‘076Sport.nl’ is ingehaald door de actuele ontwikkelingen. Mark Rutte maakte eerder deze week bekend dat de maatregelen voor het sporten in de buitenlucht voor jongeren worden verruimd. Het concept beoogde het mogelijk maken van sporten in de buitenlucht op bestaande sportterreinen in samenwerking met sportverenigingen en - opleidingen.



Proef-activiteiten en ervaringen opdoen



De komende weken bekijken de deelnemers aan de innovatie-sprints op welke manier kleine tests en proefevents kunnen worden opgezet. Het is de bedoeling dat ideeën niet in de kast verdwijnen, maar dat er ook daadwerkelijk activiteiten worden ontwikkeld. De uitdaging is deze passend te maken binnen de mogelijkheden. De jongeren worden uitgedaagd om daarbij de randen op te zoeken zonder erover heen te gaan. Zowel de Gemeente Breda als de GGD West-Brabant faciliteren de uitvoering en zijn bereid om te kijken of ze andere partijen, middelen en mogelijkheden kunnen verbinden bij deze initiatieven.