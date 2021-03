Gemeente wil veiligheid vergroten en komt met ‘Kaart Niet-Gesprongen Explosieven’

BREDA - De gemeente Breda heeft stadsbreed geïnventariseerd waar mogelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond zitten. Die locaties zijn nu vastgelegd op de Kaart Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Met deze kaart willen burgemeester en wethouders de veiligheid vergroten en bereiken dat burgers en bedrijven die graafwerkzaamheden verrichten op de hoogte zijn van mogelijke restanten van explosieven uit de tweede wereld oorlog.

Bij het opsporen van niet-gesprongen explosieven kiest de gemeente Breda voor reactief beleid. Dat betekent dat pas wordt opgespoord en geruimd als dit voor een ontwikkelingsproject noodzakelijk is. Iedereen die wil bouwen kan nu kosteloos gebruikmaken van de beleidskaart NGE. Daarmee kunnen zij zien of er mogelijk iets in de grond zit waar nader onderzoek of ruiming voor nodig is. Bij afwijkende agrarische werkzaamheden, zoals diepploegen of aanleggen van drainage, zal de gemeente de aanvrager informeren over de mogelijke gevaren.



Er wordt vermoed dat er in delen van de gemeente nog geschutmunitie ligt. Dit geldt met name voor de noordwesthoek en het noordelijke centrumdeel van Breda, maar ook in het zuiden is een aantal gebieden verdacht. Tussen de snelweg A58 en de Graaf Engelbertlaan/Franklin Rooseveltlaan en ten oosten van Teteringen ligt een aantal gebieden waar sprake is geweest van grondgevechten. Een gebied in de wijk Ginneken is verdacht op afwerpmunitie.



Onderzoek



Breda werkte voor het onderzoek samen met Saricon en Antea uit Oosterhout. In het historisch vooronderzoek is geïnventariseerd waar in theorie explosieven in de grond kunnen zitten. Om vast te kunnen stellen in welke bodemlagen en gebieden sprake is van een verlaagde kans op de aanwezigheid van NGE is ook daarvan een inventarisatie gedaan en zijn gebieden afgebakend die niet meer verdacht zijn op NGE.



Kans op ontploffing



De kans op spontaan ontploffen is klein, maar ondeskundig handelen kan volgens de gemeente ‘grote schade aanrichten’. Afhankelijk van de diepte en het kaliber kan de schade in de meest ernstige situatie op kilometers afstand merkbaar zijn. Het hobbymatig op zoek gaan naar metaalresten doormiddel van magneetvissen en metaaldetectoren kan tot risico’s leiden. De gemeente wil dit niet verbieden omdat een verbod moeilijk is te handhaven. Wel zal de gemeente bewoners met enige regelmaat informeren over de gevaren van magneetvissen.