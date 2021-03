Honderden demonstranten verzamelen zich op Chasséveld en slaan Klimaatalarm

BREDA - In meer dan 40 plaatsen in Nederland klinkt vandaag het klimaatalarm. Op het Chasséveld in Breda is dit ook het geval. Honderden mensen stonden al vanaf 14.30 uur op het parkeerterrein en luisterden naar diverse sprekers. Om 15.00 sloegen de demonstranten op pannen en met toeters en bellen klimaatalarm.

De weersomstandigheden voor de klimaatdemonstratie waren vanmiddag niet ideaal. Om 14.00 uur toen de eerste demonstranten zich op het Chasséveld verzamelden hagelde het nog, en ook stond er een koude wind. Maar dat hield honderden Bredanaars niet tegen om (coronaproof) samen te komen en alarm te slaan.

De demonstratie begon vanaf 14.00 uur. Om 14.30 namen diverse sprekers het woord. Eén van hen was wethouder Paul de Beer. Hij sprak de demonstranten toe over het belang van klimaat in de ontwikkeling van de stad.

Vlak voor de verkiezingen vindt vandaag de klimaatmars 2021 plaats. Omdat er vanwege het coronavirus geen grote actie mogelijk was wordt deze op meerdere plekken gehouden. Op het Chasséveld is de Bredase klimaatmars te bewonderen.

Speciaal voor deze dag werd een Bredase klimaatcoalitie opgericht met als voorzitter Arnold Verbakel die verandering wil zien vanuit de overheid. “Minder vlees eten, vaker met de fiets, lokale producten kopen. We kunnen het nog zo goed doen met zijn allen, maar als de overheid en bedrijven niet voor mensen en het klimaat kiezen, blijft de klimaatcrisis bestaan. Daarom slaan we in heel Nederland, ook in Breda, vandaag om 15:00 uur Klimaatalarm”, zegt Verbakel. “Wij willen een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid.”

Manifestatie



Er staan momenteel honderden mensen voor deze manifestatie op het Chasséveld in Breda. Vanaf 14.30 uur verzamelden zij zich. Lokale sprekers zorgen voor een kort inhoudelijk programma. Om 15.00 uur wordt gezamenlijk het landelijke alarm geluid. Alle deelnemers worden verzocht om iets mee te nemen wat lawaai maakt. Zo staan sommige mensen met pannen en is er zelfs iemand met een gitaar.

De organisatie houdt zich in overleg met de gemeente aan de corona-maatregelen. Zo staan alle deelnemers op het Chasséveld op een eigen stip, met voldoende afstand tot elkaar.



PERRYROOVERSFOTOGRAFIE