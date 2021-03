Zesde overwinning op rij voor NAC, maar niet zonder slag of stoot

BREDA - NAC heeft voor de zesde keer op rij een overwinning geboekt. Op het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer liet de Bredase ploeg Jong AZ achter zich. Maar dat ging niet helemaal zonder slag of stoot. NAC won uiteindelijk met 2-3.

NAC Breda heeft in de eerste divisie de zesde overwinning op rij geboekt. De ploeg ging vol zelfvertrouwen de wedstrijd tegen Jong AZ in. In de 20e minuut zette Kaj de Rooij NAC op voorsprong na een een-twee met Mario Bilate en een mooie kapbeweging. Tien minuten later werd die voorsprong nog groter gemaakt door Lex Immers. Hij kopte uit een corner de 0-2 naar binnen.

Na de rust kwam Jong AZ met een antwoord op de achterstand. Twee keer kort na elkaar tikte Zakaria Aboukhlal de bal binnen; in de 50e en 52e minuut. Ondanks meerdere pogingen, lukte het de thuisploeg niet om de voorsprong te pakken. Dit lukte de Bredase ploeg in de 71e minuut wel. Toen schoot Michaël Maria de bal binnen: 2-3.

NAC hield in de hectische slotfase stand en stootte door de zege Almere City van de derde plaats. Beide ploegen hebben evenveel punten, maar NAC heeft een beter doelsaldo.