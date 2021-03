Man (32) van A16 gehaald die al meerdere malen is betrapt op rijden zonder rijbewijs

BREDA - Een 32-jarige man uit Hoogvliet is vannacht rond 04.20 uur van de A16 gehaald omdat hij aan het rijden was zonder rijbewijs. Het was niet de eerste keer dat hij daarop betrapt werd.

De politie heeft de auto van de man in beslag genomen. Ook had de man geen geldige reden om ‘s nachts op de weg te zijn. Hij kreeg daarom ook een boete voor het overtreden van de avondklok.