Grote controle van garageboxen in Breda levert geen overtredingen op

BREDA - In samenwerking met de politie hebben de gemeenten Breda, Altena en Etten-Leur afgelopen week een grootschalige controle gehouden bij garageboxen in de gemeentes. Er werden zo’n 200 boxen gecontroleerd.

Garageboxen zijn regelmatig anders in gebruik dan dat het bestemmingsplan toelaat. De eigenaren van de boxen, die ze verhuren, weten vaak niet wat er zich precies in de boxen afspeelt. In ernstige gevallen kan dit tot gevaarlijke situaties leiden, welke niet alleen effect hebben op de garagebox eigenaar of verhuurder, maar ook voor de omliggende woningen. Denk hierbij aan brandgevaar, overlast door gebruik en aantasting van de gezondheid van omwonenden en de naastgelegen gebruikers. Daarom wordt er in Breda uitgebreid gecontroleerd op wat de situatie is bij garageboxen in de gemeente.

Uit een eerste inventarisatie van de controle van deze wekbleken geen overtredingen te zijn waargenomen. Wel werden preventieve gesprekken gevoerd en gaan de gemeenten verder aan de slag om de samenwerking met enkele verhuurders op dit vlak te verbeteren.

De bestuurlijke controles zijn vooral gericht op het toezicht en beëindigen van strijdig gebruik van garageboxen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het weerbaar maken van betreffende eigenaars en verhuurders. Zij krijgen tips hoe men een huurcontract het beste op kan stellen, om betalingen altijd via bank te laten verlopen en te vragen naar identiteitsbewijzen bij het verhuren. Ook kunnen extra maatregelen getroffen worden als het plaatsen van camera’s op afgesloten terreinen, een toegangspoort met registratie en goede verlichting. Ten slotte worden zij meegenomen in de mogelijkheden om vermoedens van strijdig gebruik, overtredingen en criminaliteit te melden.

Bij de controle van afgelopen week werd samengewerkt met het Baronie Interventieteam (BIT). Dit doet het BIT samen met overheidspartners als de Politie, Douane en Belastingdienst. Hierdoor is de slagkracht groter en kan er binnen een korte tijd zicht en inzicht verkregen worden over een groter gebied. Het komende jaar zullen er vaker controles plaats gaan vinden binnen district de Baronie.