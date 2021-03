Bredanaar Lars (25) staat op de kieslijst van JONG: ‘Onze speerpunten zijn klimaat, onderwijs en wonen’

BREDA - De 25-jarige Bredanaar Lars Hobma staat deze Tweede Kamerverkiezingen op plek 11 op de lijst van de nieuwe partij JONG. Wij spraken Hobma over deze nieuwe partij, zijn ambities en de bijzondere campagneperiode.

Normaal gaan politici om campagne te voeren veel op pad. Dit jaar zijn fysieke bezoeken en bijeenkomsten bijna niet mogelijk. Hoe beleef je deze campagneperiode?

“Ik baal wel dat we niet het land kunnen doorkruisen en met mensen in gesprek kunnen gaan. Vooral voor de nieuwe partijen is het flink aanpoten. Helaas zijn het vooral de grote partijen die alle aandacht opeisen. Gelukkig zijn er veel alternatieven, zoals online sessies via YouTube, Instagram en TikTok. Ook worden er debatten georganiseerd die online te volgen zijn, zoals het First Time Voters Event. JONG heeft er bewust voor gekozen om als enige partij alle kandidaat-Kamerleden op de verkiezingsposter te zetten. Op deze manier willen wij mensen laten zien wie wij zijn geven wij onze partij een gezicht.”



Je staat op de lijst van een nieuwe partij. Kun je uitleggen waar jullie voor staan?

“Onze drie speerpunten zijn klimaat, onderwijs en wonen. Voor veel jongeren de belangrijkste thema’s van dit moment. Wij richten ons op de toekomst en willen dus ook toekomstbestendig beleid. Zo laten wij de vervuiler betalen, investeren we in de kwaliteit van het onderwijs en zetten we de woningnood hoog op de politieke en maatschappelijke agenda.”



Waarom spreek deze partij jou zo aan?

“Omdat wij het met z’n allen eens zijn dat jongeren moeten meebeslissen in de Tweede Kamer. Zelf ben ik vanaf mijn zestiende maatschappelijk actief en een betrokken Bredanaar. Mijn jonge leeftijd in combinatie met mijn ideeën, mening en visie roept veel weerstand op. Zo heb ik jarenlang gestreden voor een plek voor jongeren in het noorden van de Haagse Beemden. Dit plan werd destijds meteen de kop ingedrukt door de wijkmanager van de gemeente Breda en oud-wethouder Patrick van Lunteren (SP). Ik wil dat jongeren meer te zeggen krijgen, meer beslissingen mogen nemen en actief mee kunnen praten in zowel de landelijke als lokale politiek.”



Welk onderwerp is voor jou persoonlijk het meest belangrijk?

“Ik vind het persoonlijk heel belangrijk dat jongeren een stem krijgen. Er wordt enorm vaak over, maar nooit met jongeren gepraat. Onze generatie krijgt straks de rekening gepresenteerd maar heeft er niks over te vertellen. Alle beslissingen die nu worden genomen zijn vaak in het voordeel van de volwassenen en ouderen die er warmpjes bij zitten, maar nadelig voor jongeren. Dit moet anders en daar wil ik mij de komende jaren hard voor maken.”



Wat zou je willen zeggen tegen Bredanaars die van plan zijn om niet te stemmen?

“Ga stemmen! Deze verkiezingen zijn belangrijker dan ooit. Laat je stem daarom niet verloren gaan. Verdiep je de komende weken in de verschillende partijprogramma’s en spreek kandidaat-Kamerleden aan als je vragen hebt. Als je op 17 maart echt niet weet wat je wil stemmen, stem dan blanco. Dan gaat je stem in ieder geval niet naar de grootste partij.”