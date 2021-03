Klimaatdemonstratie met veel toeters en bellen op Chasséveld: ‘We willen Breda wakker schudden’

BREDA - Toeters, bellen, ratels, en fluitjes. Als je er maar lawaai mee kan maken, mag je het meenemen naar de klimaatdemonstratie die op zondag 14 maart worden gehouden op het Chasséveld in Breda. “We willen Breda echt wakker schudden zo vlak voor de verkiezingen en de vorming van een nieuwe coalitie: Klimaat is het belangrijkste onderwerp dat er is”, legt Arnold Verbakel van de Klimaatcoalitie Breda uit.

‘Het klimaat wacht niet!’. Dat is de slogan van de organisatie achter de klimaatmars 2021. Op zondag 14 maart zal er daarom in heel Nederland om 15.00 alarm worden geslagen om het belang van een daadkrachtig klimaatbeleid onder de aandacht te brengen. Ook Breda doet mee. En dat alarm zal ook daadwerkelijk in heel de stad te horen zijn, legt medeorganisator Arnold Verbakel van de klimaatcoalitie Breda uit. “Onze demonstratie vindt plaats op het Chasséveld, en we vragen iedereen die erheen gaat om toeters, bellen en ratels mee te nemen. We gaan om 14.00 dus echt alarm slaan door zoveel mogelijk lawaai te maken als mogelijk. En ook in de wijken zal dat te horen zijn, want onder andere de kerkklokken in Princenhage, Heusdenhout en de Haagse Beemden zullen om 15.00 uur extra lang luiden.” Ook de Grote Kerk zal minutenlang luiden om 15.00 uur.

Timing

De datum voor het protest is niet toevallig gekozen: Het klimaatalarm wordt geslagen op de zondag voor de Tweede Kamerverkiezingen. “Daarmee willen we twee doelen bereiken”, legt Verbakel uit. “Allereerst willen we Bredanaars bewust maken van hoe belangrijk het is om klimaat als belangrijk onderwerp mee te nemen in je keuze voor een politieke partij deze verkiezingen. Maar we willen ook een signaal afgeven aan de politieke partijen zelf. Zij moeten het klimaat echt prioriteit geven bij de vorming van de coalitie.”

Lokaal

In Breda wordt de demonstratie georganiseerd door verschillende lokale partners. Daarbij speelt de kerngroep klimaatalarm, waar Verbakel onderdeel van is, een grote rol. Maar ook Natuur en Milieuvereniging Markkant en de Bredase Energiecoöperatie Bres hebben zich aangesloten. Inmiddels hebben al zo’n 150 mensen zich aangemeld om aanwezig te zijn bij de demonstratie. Die zal plaatsvinden op het Chasséveld, ter hoogte van de bowling. De inloop is om 14.00 uur. Om 14.30 uur klinkt de landelijke audioboodschap en zullen er enkele lokale sprekers het woord nemen. Klokslag 15.00 uur zal vervolgens het lawaai losbarsten.

Uiteraard zal de demonstratie coronaproof verlopen, stelt Verbakel. Het is dan ook belangrijk dat mensen die fysiek onderdeel willen zijn van de demonstratie op het Chasséveld zich aanmelden via de website www.klimaatmars2021.nl. Er zal waarschijnlijk ruimte zijn voor zo’n 500 mensen. Wie wel mee wil doen, maar liever niet fysiek ter plaatse gaat, kan zich ook aanmelden om online mee te doen.