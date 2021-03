Van achtervolgen tot uitschelden: Breda lanceert meldpunt om straatintimidatie in kaart te brengen.

BREDA - Ben jij een vrouw en ben je op straat in Breda wel eens nageroepen, uitgescholden of achtervolgd? De kans is groot dat je die vraag met ‘ja’ beantwoord. Maar liefst 73 procent van de vrouwen in Nederland geeft namelijk aan wel eens last te ervaren van straatintimidatie. Maar hoe groot dat probleem in Breda is, en op welke plekken dit het meeste voorkomt, is niet bekend. Daar wil de gemeente Breda verandering in brengen. Samen met Bo Breda lanceren zij vandaag, op internationale vrouwendag, een meldpunt voor straatintimidatie.

In Nederland is straatintimidatie een groot probleem. Van uitschelden en naroepen tot achtervolgen en aanranding. De gemeenteraad van Breda wil dan ook graag dat het onderwerp serieus genomen wordt in Breda. Maar in het vormen van een aanpak bestaat er één heikel punt: Niemand weet hoe groot het probleem in Breda precies is. Wie er door straatintimidatie geraakt worden. En waar dat zoal gebeurd. Daarom wil de gemeente de situatie in kaart gaan brengen. En dat wordt gedaan met het nieuwe meldpunt dat te vinden is op www.intimideermijniet.nl.

De website werd in opdracht van de gemeente ontwikkeld door BO Diversity Breda. Op de website kunnen Bredanaars meer informatie vinden over wat straatintimidatie is, kunnen ze in contact komen met hulpinstanties om hun ervaringen mee te bespreken en kunnen ze uiteraard een melding doen. De site ging vandaag om 08.00 uur live. Op dat moment stond de teller op 0. Maar Bredanaars kunnen op de site live zien hoeveel meldingen er al zijn binnen gekomen. “Veel vrouwen en LHBT+ers ondergaan straatintimidatie en beschouwen het vaak als iets ‘wat nou eenmaal gebeurt’. Er ligt een taboe op het onderwerp, en dat moet stoppen. Straatintimidatie is niet oké. Het wordt tijd dat we hierover praten, gaan melden en gaan tellen. Door te gaan tellen kunnen we het aantal incidenten in de stad inzichtelijk maken en de omvang van het probleem blootleggen”, aldus Lieke Kuijper, directeur BO Diversity.

Handhaven

Handhaven op straatintimidatie is lastig, omdat gemeenten die in het verleden probeerden te handhaven op straatintimidatie kregen van de rechter te horen dat dit in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Er wordt nu landelijk werk van gemaakt om dit probleem aan te pakken. Maar daar wil Breda niet op wachten. Breda wil nu al, startend op internationale vrouwendag, een signaal afgeven. “Iedereen zou zich in Breda veilig moeten voelen om zich vrij op straat te kunnen bewegen. Zonder daarbij te worden lastiggevallen. Toch blijkt dat dat nu niet altijd een vanzelfsprekendheid is, en dat moet stoppen. Met deze campagne creëren we bewustzijn rondom het onderwerp en kunnen we door te tellen in beeld krijgen hoe vaak dit voorkomt in Breda”, aldus burgemeester Depla.

Joey

Iedereen die last heeft van straatintimidatie kan een voorval melden. De site gaat vandaag live omdat het internationale vrouwendag is. Maar lang niet alleen vrouwen hebben te maken met intimidatie op straat. Ook de LHBT+ gemeenschap heeft veel ervaring met intimidatie. Eén van de Bredanaars die regelmatig geconfronteerd wordt met straatintimidatie is Joey. Joey is onderdeel van de LHBT+gemeenschap en is bij sommige Bredanaars beter bekend als dragqueen JJ Chardonnay.

Joey is enorm blij met de lancering van de campagne in Breda. Voor hem is de maat namelijk vol. “Ik heb vaak te maken met intimidatie, maar ik ben het ook wel gewend daardoor. Maar recentelijk maakte ik iets mee dat voor mij de druppel was die de emmer deed overlopen.” Joey werd ernstig lastig gevallen door een onherkenbare jongen met een mondkapje en een capuchon op. De jongen achtervolgde Joey, schold hem uit en bedreigde hem met de dood. “Om aan hem te ontkomen vluchtte ik toen een supermarkt in. Maar daar stond een rij en ik had geen mondkapje op. Ondertussen was die jongen mij nog steeds aan het uitschelden. Maar in plaats van dat ik geholpen werd door de mensen in de winkel, werd ik de supermarkt uit gezet”, vertelt hij. “Dat zo’n jongen het nodig vindt om mij te bedreigen is tot daar aan toe. Maar dat zo ontzettend veel mensen het zagen gebeuren en niets deden heeft me echt enorm veel pijn gedaan. Deze campagne is dus niet alleen voor de mensen die intimideren of geïntimideerd worden. Juist ook omstanders moeten zich aangesproken voelen.”

Een melding doen op www.intimideermijniet.nl kan op ieder moment en mag ook anoniem.