Weerbericht Breda: ‘We moeten ons opmaken voor behoorlijk koude nachten’

BREDA - Het begin van deze week verliep echt als lente, maar dit weekend krijgen we weer te maken met koude. Lokaal kan het zelfs 5 of 6 graden vriezen. Overdag wordt het ongeveer 6 graden, met in Breda veel kans op zon.

Dit weekend merken we echt dat het nog maar begin maart is. Hoewel de zon al flink aan kracht wint en het overdag goed opwarmt, kan het ’s nachts nog steeds hard afkoelen. Dit weekend staat er weinig wind en dat helpt de nachtelijke temperatuurdaling een handje. Vooral de nacht van vrijdag op zaterdag en in de vroege zaterdagochtend belooft koud te worden. Het kan dan 5 of 6 graden vriezen. In de nacht naar zondag weten meer wolkenvelden vanaf de Noordzee ons land te bereiken. In de bewolkte gebieden komen de minima rond het vriespunt uit. De meeste opklaringen en laagste temperaturen zijn voor het zuiden. Vooral in de nacht naar zondag kan bovendien regionaal mist ontstaan.

De nacht en vroege ochtend verlopen dit weekend dus koud, maar overdag is het prima weer om naar buiten te gaan. In het zuiden van Nederland zal de zon namelijk flink schijnen. En omdat er weinig wind staat, voelt het in de zon een stuk warmer aan.

Na het weekend wordt het heel ander weer. De kans op regen neemt toe en vooral woensdag en donderdag kan het behoorlijk nat en winderig zijn.