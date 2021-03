Bouwen, onderwijs en segregatie: Bredase kandidaten gaan discussie aan tijdens Bredaas kamerdebat

BREDA - Met meer dan 15 in Breda wonende kandidaten op de kieslijst voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen heb je veel mogelijkheden om op een Bredanaar te stemmen. Maar op wie stem je dan? En wat kan een Bredaas kamerlid voor jou betekenen? Dat wordt duidelijk tijdens het Bredaas Kamerdebat op 13 maart 2021. Dat is vanaf 16.00 live te volgen via Facebook bij BredaVandaag.

Onder leiding van Birgit Verhoeven (Omroep Brabant) gaan Bredase kandidaten van CDA, D66, PvdA, SP en VVD het debat met elkaar aan. De thema’s, waaronder bouwen, onderwijs en segregatie, zijn thema’s die Den Haag dan wel beslist, maar die iedere Bredanaar raken. “Daarmee helpt dit debat jou beslissen welke kandidaat het best aansluit bij jouw wensen voor Breda, en voor Brabant in het algemeen”, aldus de organisatie.

Deelnemers aan het debat zijn Caspar Rutten (CDA plek 56), Faissal Boulakjar (D66 plek 16), Hans Teunissen (D66 plek 31), Attje Kuiken (PvdA plek 4), Arjen van Drunen (PvdA plek 50), Michiel van Nispen (SP plek 4), Michel Verschuren (SP plek 27) en Daan de Neef (VVD plek 34).

Het debat wordt 13 maart aanstaande van 16.00 tot 17.00 uitgezonden via Facebook Live. Je kan het vinden op evenementnaam “Bredaas Kamerdebat”, en het is ook te vinden op de Facebookpagina van BredaVandaag.