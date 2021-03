Effect vaccinatiestrategie zichtbaar: Coronabesmettingen in Bredase verpleeghuizen lopen terug

BREDA - Het aantal coronabesmettingen in Bredase verpleeghuizen is zoals verwacht aan het teruglopen. Daarmee is het effect van het vaccinatieprogramma in de gemeente duidelijk zichtbaar. Verreweg de meeste bewoners van Bredase verpleeghuizen zijn al minstens 1 en vaak 2 keer gevaccineerd, laat burgemeester Depla weten.

Het aantal besmettingen in de verpleeghuizen in Breda loopt terug. Wel blijft er incidenteel sprake van een uitbraak op een afdeling of locatie. “Voor de mensen die het betreft, hun naasten en het betrokken personeel blijft dit een grote impact hebben. We hopen en verwachten dat met de hogere vaccinatiegraad in de instellingen straks ook die incidentele uitbraken gaan stoppen, of nog kleiner blijven”, stelt burgemeester Paul Depla in een brief aan de gemeenteraad.

Stijging

Breda breed is het aantal besmettingen wel aan het stijgen, net zoals in de rest van Nederland. “Het aantal besmettingen stijgt licht. We bevinden ons met 99,4 besmettingen per 100.000 inwoners nog net in de risicocategorie ‘zorgelijk’.” Tot 4 maart zijn 10.712 inwoners positief getest, zijn 228 inwoners met corona in het ziekenhuis opgenomen en zijn 156 Bredanaars overleden aan het coronavirus.

Inmiddels is gestart met het vaccineren van thuiszorgmedewerkers. De volgende stap die op korte termijn gezet wordt is het vaccineren van personeel die (Wmo-)ondersteuning, begeleiding en huishoudelijke hulp levert. Dit betreft een grote groep, waarbij ook de beschikbaarheid van voldoende vaccins een kritische factor blijft. Morgen zal er een grote nieuwe vaccinatielocatie openen bij Breepark. Deze locatie kan zelfs 24 uur per dag gebruikt worden, als dat nodig is. Voor die opschaling gaan ze mogelijk ook gebruik maken van Mbo-studenten. Waarmee het mes aan twee kanten snijdt: de studenten doen praktijkervaring op, en de GGD beschikt over de benodigde capaciteit.