Al ruim 5.000 Bredase 70-plussers brengen stem voor Tweede Kamerverkiezing uit via post

BREDA - De Tweede Kamerverkiezingen staan weer voor de deur. Vanwege het coronavirus moet het stemmen dit jaar net even wat anders. Daarom zijn er meerdere stemmogelijkheden. Zo kan er vervroegd gestemd worden en kunnen 70-plussers hun stem via de post uitbrengen. Dat laatste zorgt ervoor dat de eerste 5.000 Bredase stemmen inmiddels binnen zijn.

De Tweede Kamerverkiezing vindt eigenlijk pas woensdag 17 maart plaats, maar vanwege het coronavirus zijn er dit jaar extra stemmogelijkheden. Volgens het RIVM zijn mensen van 70 jaar en ouder namelijk in het algemeen extra kwetsbaar voor het coronavirus. Daarom is het voor deze groep mogelijk om hun stem via de post uit te brengen. Tussen 10 februari en 3 maart ontvingen deze ouderen een speciale stempas. Vervolgens ontvangen zij tussen 26 februari en 11 maart een tweede envelop met daarin de documenten om per brief te stemmen. Daar is gelijk gebruik van gemaakt. In Breda zijn inmiddels al ruim 5000 stemmen binnengekomen. Dat plaatst burgmeester Paul Depla in een tweet.

#TweedeKamerverkiezingen. Inmiddels ruim 5.000 stemmen in Breda binnen. Nog 12 dagen te gaan. pic.twitter.com/1zHbUGIZiQ— Paul Depla (@PaulDepla) March 5, 2021

Maatregelen stemlokaal

Net zoals altijd kan er op 17 maart gewoon bij het stemlokaal gestemd worden. Hier gelden wel maatregelen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Zo moet u op de dag dat u gaat stemmen vooraf een gezondheidscheck doen. Deze is meegestuurd met de stempas en bestaat uit enkele vragen. Als al deze vragen met ‘nee’ beantwoord kunnen worden, mag er gewoon bij het stembureau gestemd worden. Als één van die vragen met ‘ja’ beantwoord moet worden, dan vraagt de overheid u om iemand te machtigen via de achterkant van de stempas.

Daarnaast worden er een aantal praktische maatregelen genomen. Bij ieder stemlokaal staat bij de ingang een extra stembureaulid dat er op toeziet dat het niet te druk wordt. Eveneens wordt een looproute aangegeven, waarin iedereen 1,5 meter afstand kan houden. Kiezers moeten een mondkapje dragen en hun handen bij binnenkomst desinfecteren. Iedereen krijgt een schoon potlood en de stemhokjes en handcontactpunten worden ieder half uur schoongemaakt.

Vervroegd stemmen

Ook is er de optie tot vervroegd stemmen. In alle gemeenten zijn op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart een aantal stemlokalen geopend. Deze optie is vooral in het leven geroepen voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren. Deze stemlokalen zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur. Bekijk hier welke stemlokalen in Breda al eerder open gaan.