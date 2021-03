Burgemeester Depla over zijn steun aan de horeca: ‘We moeten andere geluiden serieus nemen’

BREDA - Afgelopen week gebeurde er veel in Breda. Van een picknickactie en een overvol Valkenberg tot een korte heropening van een aantal horecazaken. Burgemeester Depla kijkt dan ook met een bijzonder gevoel terug op de afgelopen dagen. Hij heeft begrip voor de actie van de horeca. “In mijn ogen was het ook een handreiking van de horeca. Een handreiking om met ons als overheid na te denken hoe we zaken wel veilig kunnen organiseren.”

Breda heeft er een bijzondere week op zitten. En dat is genoeg reden voor burgemeester Paul Depla om terug te kijken op de afgelopen dagen. Via Facebook deelde de burgemeester een bijzonder betoog met zijn volgers. In dit bericht kijkt hij terug op de afgelopen gebeurtenissen. “Ik hoop dat deze ervaring inspireert. Inspireert om met elkaar te blijven zoeken naar mogelijkheden wat wél veilig kan.”

Depla liet eerder al in een live podcast op de app Clubhouse weten dat hij vindt dat de tijd van verbieden en gebieden voorbij is. Volgens de burgemeester moet de focus liggen op wat er allemaal wél veilig kan. Tests en experimenten bieden volgens Depla hoop. En die hoop kunnen Nederlanders volgens de burgemeester goed gebruiken. “Niemand wil volle ziekenhuizen, maar na een jaar van intelligente, halve, zware en strenge lockdown snakken mensen wel weer naar ruimte. Ruimte om het geliefde leven weer wat op te kunnen pakken. De pupil van Jeka die graag weer eens een wedstrijdje speelt tegen DIA of de artiest die weer wil optreden voor een enthousiast publiek”, verklaart Depla. “Een winkelier die zijn klanten weer wil ontvangen, een sportschool die zijn leden weer wil trainen of een zoon/dochter die weer samen met zijn/haar partner op bezoek kan gaan bij zijn ouders”, gaat de burgemeester verder. “En natuurlijk al die jongeren die hun weer vrienden willen treffen, ook na 21.00 uur.”



Foto: Wesley van der Linde

Begrip

Depla wil graag actief meedenken en zoeken naar mogelijkheden. “We willen graag meepraten en meedenken over de mogelijke weg om hieruit te komen. Die wens was naar mijn idee ook de drijfveer achter de actie van de horeca. Het is logisch dat de ondernemers vragen hebben als het water ze aan de lippen staat. De horeca wil vooruit. Je wil nadenken over wat er wél veilig kan. Ik had dan ook begrip voor de actie. In mijn ogen was het dan ook een handreiking van de horeca. Een handreiking om met ons, als overheid, na te denken hoe we zaken wel veilig kunnen organiseren. Stapje voor stapje. Met maatregelen waarmee we misschien zelfs in staat zijn om het virus beter te beteugelen.”



Hanneke Marcelis

SAMEN

We zijn nu inmiddels een jaar verder. “Het is dan ook niet verkeerd om eens naar andere geluiden te luisteren”, zegt hij. “Niet omdat het oude beleid verkeerd, maar het is nooit verkeerd om te bezien of het niet nog beter kan. En dus is het goed om andere geluiden serieus te nemen. Tegendenker zijn immers lang niet allemaal tegenstanders. Betrek hen dus bij het zoeken naar oplossingen. Blijf met hen in verbinding. Geef hen ruimte om op een verantwoorde manier mee te werken aan veilige oplossingen voor de weg terug”, aldus de burgemeester. “We zeggen het zo vaak: ‘alleen samen krijgen we corona eronder’. Dat klopt als een bus, maar samen betekent niet dat de ander alleen maar mag doen wat jij hebt bedacht. Het veronderstelt ook het durven los te laten van het absolute gelijk van de eigen oplossing. Het veronderstelt de wil om met elkaar te zoeken naar mogelijkheden om veilig om te kunnen gaan met het virus. Het Kernwoord is SAMEN, want ondanks de vaccins en sneltesten, beseffen we meer en meer dat corona voorlopig nog niet weg zal zijn. We zullen ermee moeten leren leven. En dat lukt alleen als we de samenleving ook echt mee laten praten, denken en beslissen over de wijze waarop we op de scholen, in de winkels, op het werk, bij de theaters en in de horeca veilig kunnen leven met het virus. Ik hoop dat deze ervaring inspireert. Inspireert om met elkaar te blijven zoeken naar mogelijkheden wat wel veilig kan. Ik wil daar in ieder geval mijn stinkende best voor blijven doen. Omdat we alleen zo corona echt samen onder controle krijgen.”