Amphia Breda serveert patiënten plantaardige maaltijden tijdens Nationale Week Zonder Vlees

BREDA - Tijdens de Nationale Week Zonder Vlees kiezen het Amphia Ziekenhuis in Breda, het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam ervoor voor om de plantaardige maaltijden van LikeMeat aan het menu toe te voegen. CEO van het collectief, Kees Kruythoff, en ambassadeur van de plantaardige beweging, Ali B, trapten de week vanmorgen af in het Rotterdamse ziekenhuis.



Initiatiefnemer van de actie is LIVEKINDLY Collective, een wereldwijd collectief van voedingsmerken dat plantaardig eten onderdeel wilt maken van ieders eetpatroon en zo een duurzame toekomst wilt realiseren. De medische sector speelt hierin logischerwijs een belangrijke rol. Toen het Reinier de Graaf Gasthuis, Amphia Ziekenhuis, en Maasstad Ziekenhuis werden benaderd om een samenwerking op te zetten voor de Nationale Week Zonder Vlees gingen ze hier graag in mee.

Plantaardig op het menu

Naast een vlees-, vis- of vegetarische maaltijd, zullen patiënten van de drie deelnemende ziekenhuizen tijdens de Nationale Week Zonder Vlees de optie hebben om voor een plantaardig alternatief te kiezen. Hiervoor stelt LIVEKINDLY Collective de producten van LikeMeat ter beschikking, een voedingsmerk met biologische plantaardige alternatieven die in smaak en textuur niet onder doen aan vlees. De maaltijden worden voorbereid en geleverd door een internationale expert voor maaltijden in de zorg.

De kick-off vond vanmorgen plaats in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. CEO van LIVEKINDLY Collective, Kees Kruythoff, en Ali B, die zich enkele maanden geleden aansloot bij het collectief, brachten een bezoek aan het ziekenhuis voor de officiële opening van het initiatief en brachten de eerste maaltijden.

De Nationale Week Zonder Vlees

De Nationale Week Zonder Vlees is in 2018 door Isabel Boerdam in het leven geroepen om middels een challenge Nederlanders te stimuleren om gedurende een week geen vlees te eten. Hierdoor wordt meer bewustzijn gecreëerd voor de voordelen die dit met zich meebrengt voor mens, milieu en dier.