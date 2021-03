Nog geen bestemming voor duizenden flessen wijn van La Persistance

BREDA - Een week geleden startte Breda Maakt Mij Blij een reddingsactie voor ondernemer Huub van den Muijsenbergh van de Bredase Wijnkoperij La Persistance. Door de horecasluiting zit hij met 24.000 flessen wijn waar hij geen bestemming voor heeft. Inmiddels zijn er 5.500 flessen gered. Mooi nieuws, maar het betekent dat Huub nog duizenden flessen wijn hoopt te kunnen verkopen. Per doos gaat er 9 euro naar de Bredase horecaondernemers die tot Huub zijn klantenkring behoren.

“Met deze reddingsactie maken wij weer heel veel mensen blij”, legt Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij uit. “Allereerst natuurlijk Huub en zijn wijnboeren, want door onze hulp kan Huub straks weer nieuwe wijnen bij hen afnemen. Maar daarnaast natuurlijk ook de Bredase wijnliefhebbers. Die kunnen voor een mooie prijs een Horeca Suprise Box in huis halen, met daarin zes exclusieve horecawijnen.” Doordat er per verkochte doos 9 euro naar de lokale horecaondernemers gaat, is er ook voor hen al bijna 9.000 euro opgehaald.



Dat er tot nu toe 5.500 flessen wijn zijn verkocht, betekent ook dat er voor 18.500 flessen nog geen bestemming is gevonden. Er wordt dan ook druk gezocht naar manieren om de wijn aan de man te brengen. Huub: “We grijpen alle kansen aan om deze reddingsactie tot een succes te maken. Zo kregen wij bijvoorbeeld veel vragen naar boxen met enkel witte of rode wijn, dus deze bieden we nu ook aan. En onze noodkreet zie je nu ook op gesponsorde billboards langs de Bredase rondweg. Geweldig!”

Meedoen

Via Facebook en Instagram kan je voor 64,50 euro een Horeca Surprise Box bestellen met daarin zes kwalitatief hoogstaande wijnen die normaliter niet voor particulieren te koop zijn. Hierbij kun je denken aan Les Pralets Blanc, ZO’OC Sauvignon en een Vina El Torreón. De waarde van deze doos is 94,50 euro. Het ophaalmoment is op zaterdag 13 maart van 10:00 tot 13:00 uur bij Brouwerij Frontaal in de Belcrum of je kan de wijn laten bezorgen.