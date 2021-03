Dankzij de sleutelhangers van Jochem (10) is de Aarde weer 750 euro rijker

BREDA - Breda zonder reptielenhuis de Aarde? Daar wil de 10-jarige Jochem niets van weten. De reptielenfan heeft een abonnement op de Aarde en is er het liefste iedere week te vinden. Daarom is hij een actie gestart om geld in te zamelen voor De Aarde. Hij gaat langs de deuren om sleutelhangers, oorbellen en andere spulletjes met kikkers erop te verkopen. Hij overhandigde afgelopen weekend 750 euro aan de Aarde.

De Bredase Jochem is misschien wel één van de grootste fans van Reptielenhuis de Aarde. Het liefste is er hij iedere week wel te vinden. Het is voor de 10-jarige, die een vorm van autisme heeft, één van de weinige plekken waar hij tot rust kan komen. “Ik vind het daar heel fijn”, vertelt hij zelf.

In actie

Jochem schrok dan ook toen recentelijk het nieuws naar buiten kwam dat Reptielenhuis de Aarde het financieel lastig heeft. Dat het reptielenhuis failliet zou gaan, mag van Jochem absoluut niet gebeuren. “Jochem wilde meteen in actie komen”, vertelt zijn moeder Kristel. “We zijn toen samen na gaan denken over een manier om dat te doen. Jochem had natuurlijk ook gewoon kunnen gaan collecteren of lege flessen kunnen gaan inzamelen, maar dat wilde hij niet. Hij wilde perse dat mensen er ook iets voor terug zouden krijgen. Toen kwamen we op het idee van de spulletjes met kikkers erop. Die bestelden we online voor een klein prijsje, en kan Jochem nu verkopen voor 5 euro per stuk.”

Jochem ging bijna iedere avond wel met zijn vader of moeder de wijk in om te gaan verkopen. Dat deden ze in Heusdenhout waar ze wonen én wat om de hoek is bij het Reptielenhuis. “Hij heeft echt super leuke reacties gekregen. Eigenlijk gaf iedereen hem wel iets. En het handige was dat mensen die geen contant geld hebben, gewoon via een tikkie konden betalen. Zo kon iedereen die het wilde iets geven.” Afgelopen weekend heeft Jochem een cheque overhandigd aan de Aarde. De jonge Bredanaar haalde in totaal 750 euro op voor het reptielenhuis.



Foto: Familie Musters

Hulp

Onlangs startte Breda Maakt Mij Blij ook een crowdfundingsactie voor de Aarde. Er werd onder andere een professionele video gemaakt om het verhaal van Oscar onder de aandacht te brengen. Het doel is om 50.000 euro in te zamelen. Inmiddels is er ruim 35.000 euro gedoneerd.

De actie steunen? Dat kan via www.whydonate.nl/fundraising/reptielenhuisdeaarde