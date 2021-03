Hugo de Jonge: ‘Terrassen mogelijk met Pasen weer open’

BREDA - De avondklok wordt verlengd, net als de lockdown, maar toch zijn er een paar kleine versoepelingen mogen. Zo mag je vanaf 16 maart bijvoorbeeld weer met vier personen buiten sporten, het winkelen wordt verruimd én de zwemlessen voor kinderen gaan weer van start. Dat blijkt uit de persconferentie die (demissionair) premier Rutte en minister De Jonge maandagavond hebben gegeven.

“Als de verwachting uitkomt, dat iedereen voor de zomervakantie minstens één keer ingeënt is, dan is dát het moment waarop we eindelijk weer grote stappen kunnen zetten”, dat waren de eerste woorden van minister-president Mark Rutte tijdens de persconferentie. “Dan mag en kan misschien niet alles, maar wel veel. Het klinkt onwerkelijk, maar we mogen er wel vanuit gaan.” Maar, op dit moment zijn de cijfers nog té hoog en daarom worden er alleen een paar kleine correcties en aanpassingen doorgevoerd

Avondklok

De huidige maatregelen worden verlengd tot en met 30 maart inclusief de avondklok. Tijdens de verkiezingen op 15, 16 en 17 maart wordt wel een uitzondering gemaakt op de avondklok, want ‘de avondklok mag vrije verkiezingen niet in de weg staan’. Kan je pas rond 21.00 uur stemmen, dan is dat geen probleem. Wil je kijken bij het tellen van de stemmen? Ook dat mag. “Dat je van het stembureau komt, is die avond voldoende voor handhavers”, vertelde Rutte.

Verruiming

Eén van de correcties die het kabinet doorvoert is dat zwemlessen en het afzwemmen vanaf 16 maart weer mogelijk is. “Dat doen we in verband met oog op de zomer en de veiligheid van de kinderen.” Daarbij geldt wel: kinderen blijven bij klachten thuis, ouders wachten buiten, kleedkamers zijn open en douches blijven dicht.

Een andere kleine versoepeling is dat volwassenen van 27 jaar en ouder met maximaal vier personen buiten mogen sporten. “We zijn gezamenlijk miljoenen coronakilo’s aangekomen, daarom willen we het weer mogelijk maken om te gaan sporten op anderhalve meter.”

De laatste correctie vindt plaats bij het winkelen. Nu mogen er bij iedere winkel maximaal twee personen tegelijk naar binnen op afspraak, maar dat blijkt voor grote bedrijven geen optie. Daarom mogen winkels van groter dan 50 vierkante meter vanaf dinsdag 16 maart één persoon per 25 vierkante meter toestaan met een maximum van 50 klanten per keer.

Reizen

Als laatst benoemde Mark Rutte dat het reisadvies naar het buitenland wordt verlengd tot 15 april. “Op 23 maart zullen we een apart reisadvies uitbrengen voor de meivakantie en hopelijk kunnen we dan ook iets zeggen over de zomervakantie, want daar zijn we allemaal aan toe.” Verdere versoepelingen zijn volgens minister Hugo de Jonge mogelijk rond Pasen. Als het lukt om de zogenoemde R-waarde onder de 1 te houden, ziet demissionair minister De Jonge weer ruimte voor het heropenen van de terrassen, mogelijk op 31 maart.