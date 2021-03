Al zes weken is hondje Matty vermist: ‘We merken dat het enorm leeft in Breda’

BREDA - Het is een triest verhaal. Zes weken geleden raakte de Bredase Lenny haar 6-jarige hondje Matty kwijt. In de Haagse Beemden verloor ze het dier dat op dat moment zijn lijn nog om had. Omdat de eigenaresse zelf ziek is en lastig ter been is, kan ze niet goed zelf zoeken. Gelukkig krijgt ze steun van enorm veel vrijwilligers, buurtbewoners en van Dog Search Nederland. Zij hebben zich in de vermissing vastgebeten. “Matty is al meerdere keren gezien. Dus we blijven hoop houden dat we hem kunnen vangen”, vertelt Irene Verdaasdonk van Dog Search Nederland.

Heb jij afgelopen weken de flyer over de vermissing van Matty voorbij zien komen? Die kans is groot dat je die vraag met ja beantwoord. Want al zes weken lang zetten de vrijwilligers van Dog Search Nederland alles op alles om de vermiste Matty op te sporen. “Flyers zijn daarbij heel belangrijk voor ons. Zowel fysiek, als op social media. We willen dat iedereen in Breda de flyer ziet, en weet wat ze moeten doen als ze Matty zien”, vertelt Irene Verdaasdonk.

Vermissing

De situatie van de vermissing van Matty is triest. Het hondje is samen met hond Kaatje en poes Nikkie dé grote steun en toeverlaat van baasje Lenny, wie recentelijk haar man is verloren. En doordat ze zelf slecht ter been is, kan ze zelf lastig op pad om te zoeken. En dat maakt haar situatie heel machteloos. “Het lastige aan de situatie van Matty is dat het hondje heel schuw is”, legt Verdaasdonk uit. “Matty is kwijtgeraakt bij de Maaibeemd, en sindsdien hebben we Matty al een aantal keer gezien. Zo weten we dat ze nog leeft, en dat ze inmiddels de lijn niet meer aan heeft.” Dat Matty al die weken op straat heeft overleeft, komt waarschijnlijk doordat het diertje een verleden heeft op straat. Matty was vroeger namelijk een zwerfhond in Spanje. “We hebben Matty ook na de koude periode nog gezien, dus die heeft ze sowieso overleeft. Maar ze is heel schuw, en daardoor is vangen nog niet gelukt.”

Middelen

Dog Search Nederland zet alles op alles om het hondje te vinden. Alles is uit de kast getrokken: het plaatsen van wildcamera’s, zoeken met warmtebeeldcamera’s, maken van voerplekken en een vangkooi, die een week lang 24 uur per dag door vrijwilligers in de gaten is gehouden. ”En als er een zichtmelding is, gaan we altijd meteen met een speurhond ter plaatse. Helaas heeft het nog niets opgeleverd. Maar we hopen van harte dat heel Breda mee blijft zoeken, en dat we Matty zo snel mogelijk naar huis kunnen brengen.”

Zie je Matty, bel dan gelijk met een van de nummers op de flyer. Ga haar niet roepen of proberen te vangen. Hoe goed bedoeld ook, maar dan vlucht ze weg. De beste hulp is: meteen bellen naar 06 45979057 of 0651522134. Matty is een Petit Basset Griffon de Vendéen van 6 jaar oud.