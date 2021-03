Een uitputtingsstrijd: Live uitgezonden dansmarathon van 50 uur komt naar Breda

BREDA - Het moet het grootste, zwaarste en langste danspektakel ooit worden: De Vriendenloterij Dansmarathon van SBS. En die zal plaatsvinden in Breda. In oktober worden de opnames van de dansshow van maar liefst 50 uur gemaakt in Breepark.

Evenementenlocatie Breepark is uitgekozen door Talpa als dé plek waar de grote Dansmarathon zal worden opgenomen. Tijdens dit bijzondere live evenement op 14, 15 en 16 oktober, dansen honderd koppels 50 uur of misschien nog wel langer non-stop op de muziek van bekende dj’s en artiesten. De deelnemers krijgen in totaal slechts 5 uur om te pauzeren.

Voor het koppel dat het langste op de vloer staat, ligt een grote prijs klaar. Het winnende koppel krijgt namelijk 200.000 euro. Daarnaast zal er tijdens de marathon door heel het land geld worden opgehaald voor het goede doel. “Wij zijn natuurlijk enorm trots dat Talpa voor onze locatie heeft gekozen om tv-geschiedenis te schrijven”, laat Breepark weten.

Het dansspektal wordt gepresenteerd door Wendy van Dijk. Wie wel een poging wil wagen om de hoofdprijs te winnen kan zich aanmelden voor het tv-programma via de website.