Meteorologen waarschuwen voor onstuimig weer met zware windstoten

BREDA - Voelde het onlangs al bijna als zomer, vanaf vandaag lijkt het in Breda eerder op de herfst. Het wordt komende dagen wisselvallig weer en er staat een stevige wind. Daarbij is er vanavond en morgen kans op (zeer) zware windstoten. Er is zelfs kans op de eerste officiële storm van 2021, stelt meteoroloog Jaco van Wezel. Ook na donderdag blijft het nog enkele dagen onstuimig.

Woensdag startte in Breda bewolkt en droog, maar vanuit het westen neemt de kans op regen toe. Ook gaat het harder waaien en de zuiden- tot zuidwestenwind is in de middag matig tot vrij krachtig. In de avond en nacht naar donderdag zwelt de wind verder aan en regent het flink door. Breda krijgt dan te maken met stormachtig weer.

Zeer onstuimige donderdag

Na een regenachtige en onstuimige nacht trekken donderdag felle buien over. Bij buien is kans op zware windstoten van 75-90 km/uur. Tussen de buien door schijnt de zon ook geregeld, maar de wind blaast stevig door. Wie donderdag de weg op gaat moet rekening houden met de windstoten. “Ga tijdens de windpiek niet met aanhangers en lege vrachtwagens op pad. Ook kunnen takken op de weg waaien en plaatselijk is een omgevallen boom ook niet uitgesloten. Wees extra alert op bruggen en dijken aangezien je daar de meeste wind vangt en met een verraderlijke zijwind te maken kan krijgen”, is dan ook het advies van de meteorologen van Weeronline.

Voorlopig nog wisselvallig

Donderdagavond gaat de wind geleidelijk wat liggen, maar voorlopig is de rust in de atmosfeer nog niet weergekeerd. Vrijdag en zaterdag waait het nog stevig met vooral zaterdag opnieuw kans op zware windstoten. Het weerbeeld is wisselvallig met flinke buien en ook geregeld zon.