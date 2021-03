Kippen moeten vertrekken uit park Valkenberg, maar het T-huis komt met een originele oplossing

BREDA - Wie regelmatig in het Valkenberg komt kan de tientallen kippen die dagelijks door het park struinen niet hebben gemist. Een heel leuk beeld, maar een park kan maar een bepaald aantal kippen aan. Om te voorkomen dat er overlast ontstaat voert de gemeente eens in de zoveel tijd een aantal kippen af naar de pluimveehandelaar. Om dat te voorkomen komen de uitbaters van het T-huis nu met een oplossing.

Park Valkenberg is de thuisbasis voor tientallen kippen en een haan: Karel. Deze haan brengt regelmatig een bezoekje aan het T-huis en is daarom bekroond tot ‘huis-haan’. De huis-haan, die inmiddels de naam Karel draagt, wordt vergezeld door tientallen hennen. Maar het ziet er naar uit dat deze binnenkort naar de pluimveehandelaar gebracht gaan worden. De gemeente wil de beesten ruimen om overlast tegen te gaan. Om te voorkomen dat de kippen naar de pluimveehandelaar moeten, komen de uitbaters van het T-huis nu met een oplossing.

Adoptie

Het T-huis doet een dringende oproep. “Wie heeft er ruimte en wil een paar Valkenbergbeestjes adopteren?” De uitbaters zien de kippen liever naar een adoptiebaasje gaan dan naar de handelaar. “Het is heel simpel. Stuur een e-mail naar info@t-huis.online en wij zorgen dat die lijst bij de gemeente komt te liggen. Breda, kom er maar in!”

Ruimen

In 2014 begon de gemeente met het ruimen van de kippen, nadat er meerdere klachten waren binnengekomen. De klachten hadden verschillende redenen liet de gemeente destijds weten. Zo vonden mensen het zielig voor de kippen dat er zoveel hanen waren. Een andere klacht ging over het gedrag van kinderen. Die zouden achter de hanen en kippen aan hebben gezeten en aan hun veren hebben getrokken. Ook kwam er een klacht uit de Catherinastraat, deze ging over geluidsoverlast. Omwonenden konden niet slapen vanwege het kraaien van de hanen.

Maar kippen zijn niet de enige dieren die werden opgehaald in het park. Enkele jaren geleden werden er ook konijnen verwijderd uit het park. En in 2018 ontstond er een heuse ‘ganzenplaag’ in het park vanwege de aanhoudende droogte. Deze beesten mochten alleen niet zomaar geruimd worden. “Alle inheemse, Europese diersoorten zijn berschermd”, liet Marieke Dijksman van de vogelbescherming weten. “Maar je hebt ook exoten. Ik kan het me voorstellen dat er ganzen tussen lopen die ontsnapt zijn uit een kinderboerderij of dierentuin, die zijn echter niet beschermd.” Volgens haar worden ganzen pas echt een plaag als ze voor grote overlast zorgen. “Dan moet je denken aan glanzenplagen op vliegvelden of boerenbedrijven, maar in een stad valt dat meestal wel mee. En bovendien: Wat is een plaag hè? De een vindt die snaterende beesten wel gezellig, terwijl de ander er niets van moet hebben.”



Stephan Visser