Vanuit de Grote Kerk klinkt vandaag Radar Love als eerbetoon aan Golden Earring

BREDA - Vandaag om 17.15 uur zal vanuit de klokkentoren van de Grote Kerk het nummer Radar Love van Golden Earring te horen zijn. En ook op andere plekken in Breda zal het nummer te horen zijn. Fans van de rockband roepen elkaar namelijk op om het nummer om 17.15 uur hard aan te zetten en de ramen open te zetten.

Het zal vanmiddag om 17.15 uur bijzonder klinken: Het rocknummer Radar Love vanuit de Grote Kerk. Beiaarder Paul Maassen speelt het nummer op het carillon als eerbetoon aan de band Golden Earring. “Uiteraard wel bewerkt voor beiaard natuur”, legt Maassen uit. “Daarna zal ik ook ‘When the Lady Smiles’ en ‘Another 45 miles’ spelen.”

Maassen is niet de enige beiaardier die zich vandaag zal uitleven op Golden Earring. Door heel Nederland zal het nummer Radar Love te horen zijn. Zowel gespeeld op carillons in kerktorens, maar ook gewoon vanuit de woonkamers van de vele fans van de rockband.

De actie is een eerbetoon aan gitarist George Kooymans (72) en werd bedacht door twee fans van Golden Earring. Kooymans is de oprichter van de Haagse rockband Golden Earring. Recentelijk werd bekend dat hij lijdt aan de progressieve zenuw- en spierziekte ALS. Daarom stopt de rockband er na zo’n zestig jaar bestaan mee. Dat het eerbetoon vandaag plaats vindt is geen toeval. Het is vandaag de 73e verjaardag van de muzikant.