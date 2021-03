Stripfestival Breda verplaatst naar najaar 2022; drie jaar na vorige editie

BREDA - Slecht nieuws voor de stripliefhebbers. Het Bredase Stripfestival 2021 is verzet. De organisatie ziet geen mogelijkheden om, onder de te verwachten coronamaatregelen voor evenementen, in het najaar een succesvol festival te organiseren. Daarom is de aanstaande editie verplaatst naar 2022, drie jaar na de vorige editie.

In 2019 was het Stripfestival nog een groot succes. Het evenement werd drukbezocht door stripfanaten van binnen en buiten Breda. De geplande editie in 2020 moest al afgezegd worden door corona. Deze werd verplaatst naar het najaar van 2021. Maar de organisatie heeft bekend gemaakt dat deze editie nu ook is verplaatst. Zoals het er nu naar uitziet zal het Stripfestival weer plaatsvinden in het najaar van 2022. Dat is drie jaar na de vorige editie.

Het bestuur van stichting Strips in Beeld, de organisator van Stripfestival Breda, heeft ervoor gekomen om tijdig een besluit te nemen om daarmee duidelijkheid te bieden aan bezoekers en deelnemers. “De verwachting is namelijk dat in het najaar onze samenleving nog steeds gebukt gaat onder tal van beperkingen en maatregelen, wat een evenement in de vorm zoals dat voorheen gehouden werd, afgezien nog van de financiële risico’s, onmogelijk maakt.”



Inmiddels zijn de Vrienden van het festival op de hoogte gebracht. “Opnieuw zijn de reacties hartverwarmend en begripvol.” Het Chassé theater heeft toegezegd met nieuwe data te komen voor 2022. “De organisatie hoopt dan weer een succesvolle editie van dit prachtige festival te mogen wegzetten.”