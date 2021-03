Holy Moly haalt binnen drie dagen 150.000 euro aan investeringen op

BREDA - De crowdfundingsactie van de Holy Moly Experience gaat als een speer. De vijf Bredase ondernemers die samen de Holy Moly Club en Experience ontwikkelen in het voormalig Kerkplein hebben in ruim twee dagen tijd al 150.000 euro aan investeringen binnengehaald. Het doel van de mannen is om in totaal 225.000 euro op te halen.

Eind vorig jaar deden vijf Bredase ondernemers een sprong in het diepe. Dirk van de Voort (Old Dutch, De Markt), Tijn Kapteijns (Ploegendienst, TrailerFest, Plan B), Peter Trimbach (Café Dunne, Café Walkabout), Henri Donkers (Operationeel manager JFE horeca) en Eric Vermeulen (Baron Interieur) kochten midden in de coronacrisis het oude Kerkplein over. De afgelopen maanden zijn de mannen druk geweest om deze discotheek te transformeren naar ‘Club Holy Moly’. De horecazaak die onderdeel is van het concept is af en ‘klaar om te knallen’, zoals de mannen het zelf omschrijven. Maar om ook de experience vorm te kunnen geven zoals ze voor ogen hebben, is het vijftal maandag een crowdfundingactie gestart. En die gaat als een speer. In minder dan drie dagen tijd werd het minimale doelbedrag van 150.000 euro al opgehaald. Maar dat betekent niet dat de ondernemers al klaar zijn. Het liefste halen ze in totaal 225.000 euro op.

De Experience van Holy Moly wordt een doorloop-attractie van aaneengekoppelde kamer die samen zorgen voor een bijzondere beleving. “Dat doen we met een sterke verhaallijn, gevuld met optische illusies, licht, geluid, kleur, interactie en geur”, legt Tijn Kapteijns uit. “Met 150.000 euro aan investeringen kunnen we de basis van de Experience neerzetten. Maar met 225.000 euro kunnen we ook met alle extra’s en special effects doen die we graag zouden willen.”

Investeren in Holy Moly kan op twee manieren. Allereerst kunnen grote investeerders kiezen voor verschillende pakketten met 5 procent jaarrendement. Bredanaars die geen grote investering willen doen maar wél willen bijdragen aan het ontstaan van de Holy Moly Experience kunnen kiezen voor de voorverkoop. Je koopt dan bijvoorbeeld alvast een toegangsticket of een dinerbon die je wanneer Holy Moly zijn deuren opent kan gebruiken.