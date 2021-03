Camera’s bij bussluis aan Houtmarkt massaal genegeerd: gemiddeld 2 boetes per uur

BREDA - Afgelopen jaar kregen 19.629 automobilisten een boete opgelegd omdat zij zonder geldige reden door de bussluis aan de Houtmarkt reden. Dat zijn gemiddeld twee voertuigen per uur. Toch is er een aanzienlijke afname gerealiseerd volgens de gemeente.

De bussluis aan de Houtmarkt werd in 2011 (her)geopend. De sluis onderging een grondige renovatie. In, op en bij de sluis werden onder meer waarschuwingstekens geplaatst. Ook het systeem werd compleet vernieuwd. De werkzaamheden kostten ongeveer 100.000 euro. In 2019 werd er een camerasysteem met kentekenherkenning geplaatst bij de sluis.

Vorig jaar werden er camera’s met kentekenherkenning in gebruik genomen bij de bussluis, omdat er teveel mensen door de sluis reden. De Houtmarkt mag je namelijk niet zomaar inrijden, de straat is enkel toegankelijk voor bussen, taxi’s, hulpdiensten en andere auto’s met toestemming. Bij degenen die zonder toestemming door de straat rijden, wordt met de camera het kenteken gescand. Zo krijg je automatisch een boete van 104 euro thuis. De camera’s zorgen dus voor 100 procent controle.

Ondanks de camera’s zijn er afgelopen jaar toch nog veel auto’s door de sluis gereden. 19.629 bestuurders negeerde het doorrijverbod en ontvingen een boete. “Uit de verkeerstellingen, welke voor het plaatsen van de camera’s zijn uitgevoerd, bleek dat er dagelijks gemiddeld 320 voertuigen onrechtmatig door de bus sluis reden in 2019. De doelstelling was het aantal onrechtmatige passanten na 12 maanden met 85 procent te reduceren”, aldus de gemeente. “Uit de cijfers van 2020 is gebleken dat er in totaal 19.629 sancties zijn opgelegd. Dit wil zeggen gemiddeld 53 per dag een afname van 83,4 procent. Ondanks dat de doelstelling niet geheel behaald is, is er wel een aanzienlijke afname gerealiseerd. Gemiddeld passeren nu slechts 2 voertuigen per uur de bus sluis onrechtmatig.”